Taner Gülleri imzaladı!

Gölcükspor’da Taner Gülleri dönemi resmen başladı. Futbolculuk yıllarında Kocaelisporluların gönlünde taht kuran ve bağını bu şehirle hiç koparmayan Taner Gülleri 1 yıllık mukaveleye imza atı. Törene Gölcük Belediye Başkan Vekili Fikret Ormancıoğlu, eski kulüp başkanlarından İsmail Gençdemir, eski futbol şube sorumlusu AdemEllibeş, Gölcüksporluyeni ve eksik yöneticiler katıldı.

BU ŞEHİR BANA UĞURLU GELİYOR

Taner Gülleri imza töreninde yaptığı konuşmada “Bu şehir bana uğurlu geliyor. Futbolculuğumda burada çıkış yapmıştım. Teknik adam olarak da çıkış yaşamak istiyorum. İyi bir kadro kurmak ve Gölcükspor ile başarılı olmak istiyorum” dedi. Gölcükspor Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak da Taner Gülleri’ye güvendiklerini ve genç teknik adamla başarıya ulaşılacaklarına inandıklarını belirtti. Çalışmalara hemen başlayacak olan ve 17-23 Temmuz tarihleri arasında seçme yapacak olan Gölcükspor’da Taner Gülleri’nin yardımcıları Doğan Baykuş ve Deniz Şahin olacak. Ahmet AKAY