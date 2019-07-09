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Eğin: İmamoğlu'na, "Solcuyum" dedirtemedim

Habertürk yazarı Oray Eğin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği söyleşinin ikinci kısmını yayınladı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile röportajının ikinci bölümünü kaleme alan Habertürk yazarı Oray Eğin, "Altından girdim, üstünden çıktım, ama ona ısrarla solcuyum dedirtemedim mesela. Gerçi yer yer kimi tartışmalarda solcu arkadaşları 'Sen bizden bile solcusun bu konuda' diyormuş" diye yazdı

Bugün 15:51 TSİ - Siyaset

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