İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile röportajının ikinci bölümünü kaleme alan Habertürk yazarı Oray Eğin, "Altından girdim, üstünden çıktım, ama ona ısrarla solcuyum dedirtemedim mesela. Gerçi yer yer kimi tartışmalarda solcu arkadaşları 'Sen bizden bile solcusun bu konuda' diyormuş" diye yazdı
Bugün 15:51 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:55 TSİ
Eğin: İmamoğlu'na, "Solcuyum" dedirtemedim
Habertürk yazarı Oray Eğin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği söyleşinin ikinci kısmını yayınladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz