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Hükümetin kamu işçilerine verdiği zam teklifi belli oldu

Hükümet 200 bin kamu işçisine 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 4 zam teklif etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Enflasyonun yüzde 17 olduğu yerde bize yüzde 5 teklif ediyorlar. Bu teklifin kabul edilebilir bir tarafı yok" dedi.
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Kamudaki yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020’deki ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin teklifi belli oldu. Hükümet 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam teklif etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay konu hakkında yaptığı açıklamada “3500 TL’den az alanlar için 60 TL zam teklif edildi. Enflasyonun yüzde 17 olduğu yerde bize yüzde 5 teklif ediyorlar. Bu teklifin kabul edilebilir bir tarafı yok” açıklamasını yaptı.

TÜRK-İŞ NE TEKLİF ETMİŞTİ?

Hükümet ve Türk-İş yetkilileri arasındaki ilk görüşmede Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi’ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sunmuştu.

Türk-İş’in, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talep etmişti.

Bugün 15:58 TSİ - Ekonomi

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