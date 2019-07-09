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Türkiye’de resmi kız çocuk evlilikleri azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye’de Evlenme istatistiklerine göre, 2018 yılında 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenme sayısı 20 bin 779 evlenme olurken, Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranı ise % 3,8 oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göreTürkiye’de Kadınlarda 2014 yılında 24,2 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2018 yılında 24,8'e yükseldi. Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşının illere göre dağılımı incelendiğinde, 27,6 ile Tunceli'nin evlenme yaşı en yüksek olan il olduğu görüldü. Tunceli'yi, 26,4 ile Rize ve 26,2 ile Artvin izledi. Ortalama ilk evlenme yaşı en düşük olan iller ise 21,9 ile Ağrı, 22,2 ile Muş ve 22,5 ile Kilis oldu.

Kocaeli'de 2018 yılında evlenen kız çocuk sayısı 213 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde Evlenme istatistiklerine göre, 2018 yılında 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenme sayısı 213 evlenme olurken, Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranı ise %1,6 oldu.

 Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Kocaeli ilinde Kadınlarda 2014 yılında 24,6 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2018 yılında 25,1'e yükseldi.

 

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