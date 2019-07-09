Marmara Nakliyeciler Garajı tahliye edildi

Gebze Uluslararası Marmara Nakliyeciler Terminali ile Gebze Belediyesi arasında 2013 yılından itibaren devam eden yargı sürecinde sona gelindi. 70 bin metrekare arazi üzerinde 600 adet kapasiteli treyler garajı, 90 adet büro, otel, kafeterya, market, akaryakıt istasyonu, depo ve yıkama yağlama ünite inşaatlarının yer aldığı alan 2003 tarihinde bir firmaya yap-işlet-devret modeliyle verilmişti.

MAHKEMEDEN YENİ KARAR!

2013 yılında sözleşmenin sona ermesinin ardından firmanın Gebze Belediyesi’ne kira ödememesi ve alanı işletmeye devam etmesiyle başlayan hukuk savaşı sonrası firma tarafından mahkemeden alınan Yürütmeyi Durdurma Kararı, önceki gün Gebze 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bozuldu.

140 MİLYONLUK KAMU ZARARI

Duruşmaya katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu dava artık, Gebze kamuoyunun saniyelerle takip ettiği bir konu haline geldi. Burada kamu menfaatinin korunup korunmadığına ilişkin bir beklentiye girildi. Kiracı firma ayda yaklaşık 2 milyonluk bir kamu zararını oluşturuyor. 6 yıllık bir süreyi göz önüne aldığınızda 140 milyonluk bir kamu zararı var. Bu da bizim için önemli bir kamu yatırımları imkanından yoksun kalmak anlamına geliyor. Burada binlerce insanın mağdur edileceği algısı tamamen gerçek dışı bir beyandır” dedi.

AVUKATLAR ARASINDA GERGİNLİK

Tarafları dinleyen hâkim Yürütmeyi Durdurma Kararı’nı kaldırdı. Karar sonrası harekete geçen belediye yetkilileri bugün tahliye işlemlerini başlattı. Tahliye işlemleri sırasında Gebze Uluslararası Marmara Nakliyeciler Terminali’nde emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Şirketin yönetim binasını tahliyesi sırasında şirket avukatı Mehmet Aldemir ve Gebze Belediyesi avukatı Murat Tunca arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Tahliye işlemleri sırasında herhangi bir olay yaşanmazken belediye yetkilileri, “Bu alanın işletmesi belediyemiz tarafından yapılacak. Esnafımızı mağdur etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.