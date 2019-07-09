Borçka bir başka güzel

Şavşat gezimizin ardından sabah kahvaltısını yapmak üzere Borçka ilçesine doğru yola koyulduk. Çoruh Nehri’nin ikiye böldüğü ve köyleri ile birlikte yaklaşık 30 bin civarında nüfusa ev sahipliği yapan Borçka, Artvin’in Doğu Anadolu ile Karadeniz bağlantısı arasında kalan ilçesi olma özelliğini taşıyor. Artvin merkez üzerinden yaklaşık 2 saat süren yolculukla Borçka ilçesine ulaştık. İsmet Acar Turizm ve Sosyal Tesisleri’nde bizleri Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ve ekibi karşıladı. Yapılan kahvaltının ardından bizlere Borçka ilçesini tanıtan Orhan, yaptığımız ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken Borçka’nın doğal yapısını bozmadan ve betonlaşmaya izin vermeden çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Borçka’da gezilecek yerler

Doğası ile dikkatleri üzerine çeken Borçka’da bulunan Karagöl, çam ağaçları başta olmak üzere çeşitli ağaçlar ile çevrili göl yeşilin yansıması ile muhteşem bir görüntü oluşturmaktadır. Rengarenk çiçeklerin içinde doğanın tüm ihtişamını sergileyen ve merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl saklı bir cenneti andırıyor. Karagöl’ün çevresi karavan, çadırlı kamp ve piknik için uygundur. Heyelan Gölü olan Borçka Karagöl, 2002 yılında Bakanlar Kurulu tarafından tabiat parkı ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Ayrıca Karagöl’e yakın yerlerde konaklama imkanı da bulunmaktadır. Borçka ilçe merkezine bağlı Muratlı Köyü’nde bulunan Muratlı Camii 1846 yılında inşa edilmiştir. Ahşaptan yapılan cami ağaç işlemleri ile göz dolduran bir güzellik oluşturmaktadır. Tarihi ve mimari yapısı ile Muratlı Camii görülmesi gereken yapılardandır.

Beyazsu Yaylası ve Yıldız Gölü

Borçka ilçesine bağlı Beyazsu Yaylası Borçka ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Karçal Dağlarının eteklerinde yer alan Beyazsu Yaylası doğal güzelliği ve temiz havası ile hayran bırakıyor. Beyazsu Yaylası adını yaylanın girişinde bulunan bir kayadan akarken beyaz köpükler çıkaran sudan almıştır. Yıldız Gölü’ne iki saatlik uzakta bulunan yaylada konaklamak için bir pansiyon yer almaktadır. Borçka ilçesinde Karçal Dağlarının eteklerinde yer almaktadır. Yıldız Gölü ilçenin ikinci gölüdür. Doğa harikası olan Yıldız Gölü serin suları ile yaz aylarında en çok tercih edilen yeridir. Borçka ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.

300 yıllık şifa kaynağı

300 yıllık şifa kaynağı olan Otingo Kaplıcası Otingo Ormanları Ilıcası olarak da bilinmektedir. Otingo Kaplıca suları romatizmalı hastalıklara ve halsizliğe iyi gelmektedir. Kaplıca bölgesinde küçük bir konaklama tesisi bulunmaktadır. Borçka ilçesine bağlı Camili Köyüne 7 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Yemyeşil bir orman alanının ortasından kayalar üstünden çağlayarak akan ve yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen şelale eşsiz bir manzara oluşturmaktadır. Maral Şelalesinin serin suları eşliğinde keyifli bir doğa yürüyüşü yapabilir ve harika manzara fotoğrafları çekebilirsiniz.