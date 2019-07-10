"Ekmek 1.50 TL olmalı"

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, gündemdeki, "Ekmeğe zam" konusu hakkında açıklamalarda bulundu. Zam taleplerinin büyükşehir meclisinde ele alındıktan sonra netlik kazanacağını belirten Sarı, "“Halk ekmek projesi önümüzdeki perşembe günü mecliste gündeme gelecek” diye konuştu. Halk ekmeğin kaça satılacağının henüz netleşmediğini ve projenin büyükşehir ile ortak ilerleyeceğini aktaran Sarı, “Fiyat konusu meclis toplantısından sonra netleşir. Büyükşehir ile birlikte hayata geçirilecek bu proje. Büfelerde satışlar yapılacak. Şu anda çalışmalar yapılıyor. Burada amaç vatandaşın halk ekmek ihtiyacını gidermek, bakkal ve fırıncı esnafını da mağdur etmeden ortak bir yolun bulunmasıdır” ifadelerini kullandı.

"GİDERLERİMİZ ARTTI"

Ekmeğe zam yapılması için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Sarı, " “2015 Aralık ayında 250 gram ekmek 1,25 TL oldu. Aradan 4 yıl geçti. 4 yıl sonra şu anda zam

için çalışma yapıyoruz. Bu çalışma sadece Kocaeli değil, tüm illerde yapılıyor. 2015’te 65 TL olan unlar bugün 115 TL, asgari ücret 2015’te 950 TL’ydi bugün 2 bin 20 TL, maya 2015’te 35 TL’ydi, bugün 75 TL. 2015’ten beri doğalgaz, akaryakıt gibi hemen hemen tüm giderlerimizde yüzde 100’e yakın bir artış olmasına rağmen biz 9 ay önce ekmek gramajını sadece 40 gram küçülttük” açıklamasında bulundu.