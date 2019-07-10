“Belediyelerin borçları korkulacak kadar değil”

31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından genel merkezin talimatı ile eski il başkanı Abdullah Eryarsoy’un istifa etmesi ile boşalan göreve uzun bir değerlendirme süreci sonrasında atanan Mehmet Ellibeş, gazetemize çok özel açıklamalarda bulundu. Haber müdürümüz Bülent Ekinci’nin Akmeşe’deki turu sırasında eşlik ettiği, vatandaşlarla bir araya geldiği ve Pazar gezisi yaptığı Ellibeş, kent kamuoyuna yönelik çok özel açıklamalarda bulundu.

“BORÇLAR KORKUTMASIN”

Son dönemin en çok konuşulan konularından birisi olan belediyelerin borçları ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Ellibeş, “Belediyelerin borçları öyle çok büyük miktarlarda, korkulacak boyutlarda değil. Başkanlarımız gerekli tüm tedbirleri alıyorlar. Seçim öncesi açıkladığımız beyannamemizdeki projeleri tek tek hayata geçireceğiz” dedi.

İL BAŞKANLARI TOPLANTISI

Ellibeş’in dikkat çektiği bir diğer konu da uzun süredir yapılamayan il başkanları toplantısı…Bu toplantıların yeniden başlamasını arzu ettiğini kaydeden Ellibeş, bunun kentte hizmetin geliştirilip halka ulaştırılmasında etkin olunmasına imkan tanıyacağını düşünüyor. Ellibeş ayrıca 2023 hedefindeki son seçim dönemine il başkanı olarak girmek istiyor.

Belediyelerin içerisinde bulunduğu durumu anlatır mısınız? Yatırımların durduğu, belediyelerin ise borç batağında olduğu söyleniyor, bunların gerçeklik payı nedir?

Belediyeler proje beyannamelerini seçim öncesinde hazırladılar. Bu bir akittir, bir sözleşmedir. 5 yıl içerisinde vaat ettiklerini yapacaklar anlamına gelir. Biz, Büyükşehir dahil olmak üzere tüm belediye başkanlarımızla olabildiğince sık bir araya geliyoruz. Beyannameleriyle ilgili kritikler yapıyoruz. Ama öncelikli olan şu; herkes belediyesinin ekonomik anlamda ve yönetimsel alt yapısını oluşturmalı.

“KORKULACAK BİR TABLO YOK”

Belediyelerde korkulacak kadar borç yok. Kamu borçlarını zaten acil borç niteliğinde saymamak gerekiyor. Bunlar yapılandırmalarla belli periyodik zamanlarda ödeniyor. Belediyelerin yüzde 90’ında vergi ve sigorta borçları İller Bankası payından kesiliyor zaten. Ama piyasa ve personel borçları anlamında korkulan bir tablo bulunmuyor.

TÜM VAATLER 5 YILDA YAPILACAK

O kadar büyütülecek bir şey görmüyorum, arkadaşlarımız tedbirlerini ve önlemlerini aldılar. Bu kapsamda ödeme planlarını ayarlıyorlar. Bu yıl sistemin oturtulması ve kendilerine göre bir ödeme planı içerisinde hem ekonomik anlamda hem de bütçe anlamında değerlendirmelerini yapıp sağlam bir temel oluşturuyorlar. Allah nasip ederse bütün vaatler 5 yıl içerisinde gerçekleşecek.

“2020’NİN 2’NCİ YARISINDA…!”

Devam eden yatırımlar var. Onların bitirilmesine yoğunlaştık. Yeni yatırımlar içinde planlama, projelenme ve bütçelendirilmesi bu yıl içerisinde biter, önümüzdeki yılın ikinci yarısında itibariyle de ihaleler başlar.

15 yıl belediye başkanlığının ardından, “Artık emekli oluyorum, torun bakacağım” diyerek yeniden aday olmadınız. Şimdi ise size önemli bir misyon yüklendi ve il başkanı oldunuz. İki görev arasındaki fark nedir?

Özetle şu, benim 41 yıllık belediyecilik hayatım oldu. Çok şükür başarıyla tamamladığımıza inanıyoruz. Nihayetinde bizim kendi özel hayatımızı, geleceğimizi planlama noktasında bir irade koyma hakkımız var. Ama bizim koyduğumuz irade, nihai irade olmuyor. Yüce Rabbim neylerse güzel eyler. Önümüze böyle bir görev daha çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve aynı zamanda genel başkanımız bu görevi şahsıma tebliğ etti. 24 Mayıs tarihinde il başkanlığını üstlendik ve bu süreçten sonra yönetim kurulunu oluşturduk.

“SEVEREK VE İSTEYEREK YAPIYORUM”

Belediye başkanlığı ile il başkanlığı arasında çok fazla bir fark yok. Nihayetinde ikisinde de hedef kitleniz millet. Her iki görevde de hedefiniz millet oluyor. Neden; hizmet yapıyorsunuz. Belediye başkanlığında icraat makamındasınız ve o coğrafyada yaşayan insanların mahalli ve müşterek olmak üzere ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. İl başkanlığına gelince, iktidar partisinin il başkanı olduğunuz noktada, yine hizmet yapmak zorundasınız. Kocaeli’nin genelini ilgilendiren meselelerle ilgili halkın istek ve beklentilerine cevap verebilecek durumdasınız. Kocaeli’nin dinamizmini yansıtabilecek, bu noktada eksik ve noksan bulunan projelerin tamamlanması hususunda mücadele verecek bir yapıya sahipsiniz. Sadece yollar ve koşullar farklı. Severek ve isteyerek, büyük bir özveriyle bu hizmet yarışında göreve devam ediyorum.