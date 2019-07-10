Ellibeş: İl yönetimine yoğun talep oldu

Yeni yönetim kurulu belirlendi ve görev dağılımı da yapıldı. Yönetim uyum içerisinde çalışabiliyor mu? Ayrıca il yönetimi için kaç kişi talip olmuştu?

Uyumlu bir yönetim kurulumuz var. Bir sene önce seçilmiş yönetim kurulu üyelerimiz vardı. Bunların içerisinde yola devam edeceğimiz arkadaşlarımız oldu. Kurucularımızın, partinin geçmişinde emeği olan bir yapı var, yeni yönetime girmeyi arzu ettiğimiz arkadaşlarımız vardı. Havuzda, yönetim kuruluna girmek için de toplamda 350’ye yakın başvuru oldu. Bu 350 kişinin her biri yönetim kurulunda görev yapabilecek kapasitedeydi, ama bilindiği gibi yönetim kurulu 50 kişiden oluşuyor. Kriterler göz önünde bulundurularak bu şekilde bir yönetim oluşturduk.

“TEŞKİLAT İYİ YÖNETİLMİŞ”

Uyumlu, sistemli ve prensipli, sorunları çözme noktasında kararlılık ortaya koyacak ve bir de davamızın Kocaeli’deki temsilini aldığımız noktadan üst seviyeye taşımak gibi bir misyon üstlendik. Şunu gördüğümü söyleyebilirim; teşkilatlarımız kuruluşundan bugüne kadar iyi yönetilmiş ve sağlam bir temele oturtulmuştur.

AK Parti’nin, Türkiye genelinde bir düşüşü söz konusu oldu. Ankara ve İstanbul gibi önemli iki belediye kaybedildi. Ancak Büyükşehir oylarına baktığımızda Kocaeli’de başarılı olunduğunu görüyoruz. Bunun sırrı ne?

Teşkilat yapısının köklü olması bu başarının sağlanmasındaki ana kriter. Kocaeli her zaman, her konuda Türkiye’ye örnek olmuş. Zaten bunu biliyordum, ama göreve geldiğimde bizzat görme fırsatım oldu. İlçelere gittiğimde, mahallelere indiğimde düzenli toplantılar yapıp, halkla bütünleşmede partimizin sağlam irade ortaya koyduğunu gördüm.

Belediyecilik hizmetleri anlamında, gerçekten geçmiş dönem belediye başkanlarımız halkın istek ve beklentilerine önemli ölçüde destek vermiş. Bunu da sahada net olarak görebiliyoruz. Genel politika anlamında Kocaeli’de yapılması gereken hizmetler, projeler; öncelik ve aciliyet durumuna göre belirlenerek hayata geçirilmiş. Halkımız da bütün bu artıları ortaya koyarak ilimizde en güçlü desteği AK Parti’ye verdi.

Önümüzde seçim yok, kongre de yok, fakat siz köy köy geziyorsunuz. Hatta şu anda da Akmeşe’deyiz. Bu çalışmalar genel merkezin isteği doğrultusunda mı planlanıyor?

Bu bizim il teşkilatımızın programı. Bizim teşkilatlarla bir bütün olmamız şart. Yeni il başkanı olmuş biri olarak teşkilatlarla bir araya gelmem, onların var olan dinamizmlerini artırmak için motive etmem çok önemli. Bizim durumumuzu mevcut halden çok daha iyi seviyeye taşımamız gerekiyor. Yaz sezonunda rehavete kapılmadan bu performansı daha yükseğe çıkartmak adına çalışıyoruz. Bir il başkanı olarak teşkilatımla birlikte bu yolu yürümüş olmak da partililerimi memnun ediyor. Bu durum da bizim Kocaeli’de ne kadar güçlü bir aile olduğumuzu ortaya koyuyor.

“GÖNÜL SİYASETİ YAPIYORUZ”

Dediğiniz gibi, önümüzde seçim yok, ama biz halkın içerisinden çıkmış bir partiyiz. AK Parti’yi millet kurdu ve bugünlere getirdi, bu tartışılmaz bir gerçek. Bugünden sonraki yol haritamızı da yine millet belirleyecek. Milli iradeye saygı duymuş bir yapımız var. Biz milletin içerisinde siyaset yapmalıyız. Tabiri caiz ise gönül siyaseti yapacağız. Her daim vatandaşla beraberiz ve hatırını sormaya çalışıyoruz. Milletimiz de bunu bekliyor. Vatandaş, sevinçli ve acılı günlerinde siyasetçilerin bir şekilde yanlarında olmasını istiyorlar. Şu anda benim de yapmaya çalıştığım bu.

Sokakta ne tür tepkiler alıyorsunuz?

Şöyle ifade etmek istiyorum; bu ziyaretlerimizde olumsuz tepkilerle karşılaşmıyoruz. Ama buradan “Hiçbir sorun, problem yok, vatandaş her halinden memnun” gibi bir sonuç da çıkmasın. Yaşanan ve var olan sorunları hepimiz biliyoruz. Ancak biz vatandaşın yanına gittiğimizde yaşadıkları problemleri dile getirmiyorlar. Nezaket ve incelikle yaklaşıyorlar, “Hoş geldiniz” diyerek ağırlıyorlar.

“EKONOMİK SIKINTILAR

ORTADAN KALKACAK”

Enflasyonun yüzde 25’lerden yüzde 15’lere düşüşü önemli bir gelişme. Bu tablo direkt çarşıya, pazara doğru, yani vatandaşın cebine doğru yansıdığında sıkıntıların daha da azalacağını net olarak görüyoruz. Süreç gerçekten iyi yönetiliyor. Ekonomik anlamdaki sıkıntıların ortadan kalkmasıyla daha iyi bir yapıya kavuşacağımız tartışılmaz.

“MİLLETİN SORUNLARINI ÇÖZÜYORUZ”

Bu ziyaretlerde şunu anladım, vatandaşlarımız hatırlanmayı ve dertleşmeyi bekliyor. Onların sorunlarıyla ilgili dertleşiyoruz. Yerelde anında çözebileceğimiz sorunlarını çözüyoruz, genel iktidarın çözeceği konularla alakalı da, notlarımızı alarak, ilgili bakanlıklara konuyu iletiyoruz. İletmekle de kalmayıp kontrolünü sağlıyoruz. Vatandaşın iletilen talebin geri dönüşünü takip etmemek samimiyetsiz bir davranış olur… Çözüm odaklı ziyaretler yapıyoruz.