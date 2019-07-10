Yarın yağmur var

Bugün hava sıcaklığının 32 derecelere çıkmasının beklendiği Kocaeli'de yarın sağanak yağmur hakim olacak. Yağmurun, kentin bazı noktalarında ciddi oranda etkili olacağı öğrenilirken, hava sıcaklığının 7 derece birden düşeceği belirtildi. Yarın beklenen en yüksek sıcaklık ise 27 derece olacak. Yağışlı havanın kenti cuma günü terkedeceği öğrenilirken, cumartesi günü yeniden bunaltıcı sıcaklar hakim olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz