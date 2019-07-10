Son dönemlerde seyir halinde yanan araçların sayısının artması 10 numara yağ kullanımının boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu yağların, çevreye de çok büyük olumsuz etkisi bulunuyor. Yağların araçlar tarafından kullanılması her türlü canlıya büyük zarar veriyor. Yapılan araştırmalarda birçok deniz canlısının ölümüne yol açan 10 numara yağ, insanlarda da kanser hastalıklarının artmasına neden oluyor.

CİĞERLERE YAPIŞIYOR

Türkiye’de karayollarına bağlı bir ulaşım politikası olduğunu ifade eden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, en büyük problemin bu noktada ortaya çıktığını söyledi. Otobüslerin bu ulaşım planları içinde çok önemli bir paya sahip olduğunun altını çizen Bozoğlu, “Sorun sadece şehirlerarası yollarda değil. Şehiriçinde de büyük boyutlara ulaştı. 10 numara yağ olarak adlandırılan madeni yağların yakıt olara kullanılması yetkili kurumlarca çok fazla denetlenmiyor. En fazla şikâyet olursa denetim yapılıyor” dedi. Araçlarda kullanılan yağların doğrudan havaya karıştığına vurgu yapan Bozoğlu, “Bu gaz insan üzerinde akciğer kanserine ve deri hastalıklarına yol açıyor. Sokakta yürüyen insalara direk etki ediyor. Araçların egzozundan çıkan siyah dumadandaki parçacıklar insanların akciğerlerine yapışıyor. Halk sağlığı açısından çok ciddi problemler oluşturuyor” diye konuştu.

LÇÜMLER DÜZGÜN DEĞİL

Bu yakıt türünün çok yoğun hava kirliliği yarattığına dikkat çeken Bozoğlu, “Yetkili kurumlar hava kirliliğini ölçmek için şehirlere mobil cihazlar yerleştirdi. Ancak yol kenarlarına koymak yerine okul bahçelerine cihazları yerleştirdiler. Bu da ölçümlerin sağlıklık yapılmadığını gösteriyor. Sonuçta ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Bu zamana kadar kaç araçta bu yağlar tespit edildi. Ne ceza verildi belli değil. Hiçbir açıklama yok” dedi.

İncelenen balıklar öldü

Geçen yıl Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Turgay Şişman ile 10 numara yağ üzerine çalıştıklarını söyleyen Erzurum Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muhamed Atamanalp, “10 numaralı motor yağının sucul ekosistem üzerine etkilerini belirlemek amacıyla zebra balıklarını (bu balık türü bu tip çalışmaların en önemli deney canlısıdır) inceledik. Balıklardan elde ettiğimiz embriyolarda yaptığımız çalışmada yüzde 80’lik dozda embriyoların öldüğü belirlendi. Canlı embriyoları temiz suya naklettik, yine de hayatlarını kaybettiler” dedi.

Yeşil alanlar çoğaltılmalı