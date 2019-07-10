Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:10 TSİ- Sağlık G: Bugün 11:17 TSİ

10 numara yağ ölümlere yol açıyor

10 numara yağ ile yollarda ‘bomba’ gibi dolaşan araçlar, canlı sağlığına da büyük zarar veriyor. 10 numara yağın özellikle şehir içi araçlarda kullanımıyla oluşan gazlar insan akciğerine yapışıyor. Bazı balık türlerini de öldürüyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Son dönemlerde seyir halinde yanan araçların sayısının artması 10 numara yağ kullanımının boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu yağların, çevreye de çok büyük olumsuz etkisi bulunuyor. Yağların araçlar tarafından kullanılması her türlü canlıya büyük zarar veriyor. Yapılan araştırmalarda birçok deniz canlısının ölümüne yol açan 10 numara yağ, insanlarda da kanser hastalıklarının artmasına neden oluyor.

CİĞERLERE YAPIŞIYOR

Türkiye’de karayollarına bağlı bir ulaşım politikası olduğunu ifade eden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, en büyük problemin bu noktada ortaya çıktığını söyledi. Otobüslerin bu ulaşım planları içinde çok önemli bir paya sahip olduğunun altını çizen Bozoğlu, “Sorun sadece şehirlerarası yollarda değil. Şehiriçinde de büyük boyutlara ulaştı. 10 numara yağ olarak adlandırılan madeni yağların yakıt olara kullanılması yetkili kurumlarca çok fazla denetlenmiyor. En fazla şikâyet olursa denetim yapılıyor” dedi. Araçlarda kullanılan yağların doğrudan havaya karıştığına vurgu yapan Bozoğlu, “Bu gaz insan üzerinde akciğer kanserine ve deri hastalıklarına yol açıyor. Sokakta yürüyen insalara direk etki ediyor. Araçların egzozundan çıkan siyah dumadandaki parçacıklar insanların akciğerlerine yapışıyor. Halk sağlığı açısından çok ciddi problemler oluşturuyor” diye konuştu.

LÇÜMLER DÜZGÜN DEĞİL

Bu yakıt türünün çok yoğun hava kirliliği yarattığına dikkat çeken Bozoğlu, “Yetkili kurumlar hava kirliliğini ölçmek için şehirlere mobil cihazlar yerleştirdi. Ancak yol kenarlarına koymak yerine okul bahçelerine cihazları yerleştirdiler. Bu da ölçümlerin sağlıklık yapılmadığını gösteriyor. Sonuçta ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Bu zamana kadar kaç araçta bu yağlar tespit edildi. Ne ceza verildi belli değil. Hiçbir açıklama yok” dedi.

İncelenen balıklar öldü

Geçen yıl Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Turgay Şişman ile 10 numara yağ üzerine çalıştıklarını söyleyen Erzurum Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muhamed Atamanalp, “10 numaralı motor yağının sucul ekosistem üzerine etkilerini belirlemek amacıyla zebra balıklarını (bu balık türü bu tip çalışmaların en önemli deney canlısıdır) inceledik. Balıklardan elde ettiğimiz embriyolarda yaptığımız çalışmada yüzde 80’lik dozda embriyoların öldüğü belirlendi. Canlı embriyoları temiz suya naklettik, yine de hayatlarını kaybettiler” dedi.

Yeşil alanlar çoğaltılmalı

BU tip yağların engellenmesi yönünde çalışma yapılmamasının yanında etkilerini azaltacak önlemlerin de alınmadığına vurgu yapan Bozoğlu, “Kentin için bu tip gazları yutabilecek yeşil alanlar oluşturulmalı. Ancak ülkemizde yeşil alan oluşturulmuyor. Aksine daha fazla yol yapılıyor. Yeşil alanlar yok ediliyor” şeklinde konuştu.

Bugün 10:10 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Chp Demek Güven Demek - izmit belediyesi chp ye geçti.sadece izmit belediyesi sınırlarında çalışan otobüsleri kontrol edin düzeltin görelim.işte er meydanı.haydi buyrun.varsa kendine güvenen.müdehale etsin bu otobüsçülere.

Yanıtla . 0Beğen 10 Temmuz 12:55
01

Özgür - Bu gun 60 Evler de eski bir kamyonun arka tarafından bisikletle yolda ilerlerken egzosundan çıkan siyah duman artı genizleri yakan bir gaz sanırım bu on numara yağ kullanımı ile alakalı plakası bende bu aracın. Kocaeli genelinde on numara yağ yakan kamyon, tır, minübüslerle alakalı toplum sağlığını bozmak, insanları solunum yolu ile zehirlemek nedenleri ile işlem başlatılsın.

Yanıtla . 1Beğen 10 Temmuz 11:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Romanya'dan gelip Kocaeli'de şifa buldu mask
Romanya'dan gelip Kocaeli'de şifa buldu
Uzm. Dr. Bülent Eriş Cihan Hastanesi'nde mask
Uzm. Dr. Bülent Eriş Cihan Hastanesi'nde
Kandıra'da çirkin görüntü mask
Kandıra'da çirkin görüntü
Es Oto, 5’nci kez kan bağışladı mask
Es Oto, 5’nci kez kan bağışladı
Kocaeli'de 608 kişiye 1 doktor düşüyor mask
Kocaeli'de 608 kişiye 1 doktor düşüyor
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ek hizmet binası mask
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ek hizmet binası
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Otogarda akıl almaz ihmal mask
Otogarda akıl almaz ihmal
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar mask
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar
Cağ kebabı Artvin’in diyorlar mask
Cağ kebabı Artvin’in diyorlar
Ravza Cihan görevden alındı mask
Ravza Cihan görevden alındı
Elif bebek hayata tutunacak mask
Elif bebek hayata tutunacak

GALERİ

72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL