Olay dün Gölcük Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğu illeri ve yurt dışından gelen tırlardan temin edilen sigaraları Gölcük’te satıldığını bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. M.E. adlı şahsın kimliğini tespit eden ekipler, Kavaklı Mahallesi’nde şahsın içinde olduğu hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda araç içinde 2 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyulurken, jandarmada karakolunda hakkında işlem yapılan M.E. serbest bırakıldı.
Bugün 10:31 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 10:32 TSİ
2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Gölcük'te jandarma ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramalarda 2 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz