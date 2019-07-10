Zonguldak’ta yaşayani Türkiye Taşkömürü Kurumu’dan emekli iki çocuk babası Feyzullah Bektaş(67) iki yıl önce Giresun Eynesil'de
trafik kazası geçirdi. İki aracın çarpıştığı feci kazada eşi Zennure Bektaş’ı kaybeden, kendisi de ağır yaralanan Feyzullah Bektaş, çocuklarının Kocaeli’de ikamet etmesi nedeniyle Seka Devlet Hastanesi'ne getirildi. Palyetif Bakım Servisi'nde tedavisisüren Feyzullah Bektaş, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Cenazesi adli işlemler sonrası Derince Yenikent Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası toprağa verilecek.
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Bektaş ailesinin acı hikayesi
Giresun'da meydana gelen kazada eşini kaybeden Feyzullah Bektaş, tedavisinin devam ettiği SEKA Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti
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Zonguldak’ta yaşayani Türkiye Taşkömürü Kurumu’dan emekli iki çocuk babası Feyzullah Bektaş(67) iki yıl önce Giresun Eynesil'de
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz