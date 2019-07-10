Bektaş ailesinin acı hikayesi

Zonguldak’ta yaşayani Türkiye Taşkömürü Kurumu’dan emekli iki çocuk babası Feyzullah Bektaş(67) iki yıl önce Giresun Eynesil'de

trafik kazası geçirdi. İki aracın çarpıştığı feci kazada eşi Zennure Bektaş’ı kaybeden, kendisi de ağır yaralanan Feyzullah Bektaş, çocuklarının Kocaeli’de ikamet etmesi nedeniyle Seka Devlet Hastanesi'ne getirildi. Palyetif Bakım Servisi'nde tedavisisüren Feyzullah Bektaş, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Cenazesi adli işlemler sonrası Derince Yenikent Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası toprağa verilecek.