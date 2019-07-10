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Okullarda tenefüs süreleri uzatıldı

MEB, okul öncesi ve ilköğretim eğitim kurumlarında yapılacak değişiklikleri resmi gazetede yayınladı. Karara göre, okullardaki tenefüs süreleri uzatıldı.

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‘Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre, ilk ve ortaokulda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15’e çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olacak. 69 ayı dolduranlar okula başlayabilecek. Anaokulu 36-66 aylık çocukların eğitimi aldığı kurum olarak belirtilirken yeni düzenlemeye göre bu 36-68 aya çıkarıldı. Okullardaki ana sınıfına başlama yaşı 48-66 aylık iken Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık oldu.

Bugün 11:06 TSİ - Eğitim

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