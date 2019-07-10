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"Temaslar cenazelerde gerçekleştiriliyor"

Yerel seçimlerin ve yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından AKP’de, fısıltılar yerini istifalara bıraktı. Babacan’ın istifasının ardından partide sular durulmuyor

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Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın partiden istifa etmesi yeni oluşumlarla ilgili gelişmelerin gerçekliğini gözler önüne serdi. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın yeni oluşum çalışmalarını sürdürürken, AKP’de ise çatlağa karşı istifa ya da saf değiştirecek milletvekili sayısı tespit edildi. Çatlağın büyümesinden endişe eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın kurmaylar, milletvekillerin saf değiştirmesine karşı “önlem” listesi çıkardı.

İSTİFA EDECEK VEKİLLER BELİRLENDİ

AKP kulislerinde hareketli günler yaşanırken, Ali Babacan’ın istifasının ardından partide çatlak derinleşiyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın kurmayların partiden istifa edecek 21 milletvekilini tespit ettiği belirtiliyor. İstifa edecek vekillerin genel olarak Ege ve Marmara Bölgesi milletvekilleri olduğu belirtiliyor. İstifa edecek isimlerin çoğalmasına önlem olarak Erdoğan’ın “onların tespit edildiğini” milletvekili istişare toplantısında söyleyerek, milletvekillerine mesaj verdiği ifade ediliyor.

CENAZELERDE DİKKATLİ OLUN MESAJI!

Milli Gazete’den Muhammed Vefa’nın haberine göre; istifaların artmasına karşı AKP’nin vekillere yönelik çıkardığı önlem listesi ise dikkat çekiyor. Yeni oluşum içinde olanların genel olarak temaslarını cenazede gerçekleştirdiği belirlenirken, buradaki temaslar konusunda AKP’nin milletvekillerini uyardığı ifade ediliyor. Cenazelerde milletvekillerinin Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile fotoğraf verememesi ve görüşme trafiğinin yaşanmasını engellemek isteyen AKP’li kurmayların, vekillere cenaze yasağı getirdiği belirtiliyor. Söz konusu durum daha önce Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç’ın annesinin ve Milli Eğitim eski Bakanı Ömer Dinçer’in babasının vefatının ardından cenazede AKP’de yeni oluşum içinde olan isimler bir araya gelmişti.

CENAZEYE KATILMAYI KİMSE ENGELLEYEMEZ

Konuyla ilgili gazetemize konuşan AKP’li eski vekil, “Cumhurbaşkanı istifa edecek milletvekillerin hangi kurum aracılığıyla tespit edildiğini açıklamalı. Parti meselesini devlet meselesine karıştırmamalı. Bu konuda milletvekillerini korkutmanın bir anlamı yok. Herkes helallik için cenazelere gitmeli, bunu kimse engelleyemez” diye konuştu.

Odatv.com

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Yorumlar

(2)
02

Kahrolsuncehapkk - tüm vatan hainlerine inat AK PARTİ .RECEP TAYYİP ERDOĞAN diyorum O KADARRRR

Yanıtla . 0Beğen 10 Temmuz 12:51
01

Kemal - Gitti gidiyor nokta kom....

Yanıtla . 4Beğen 10 Temmuz 11:20

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