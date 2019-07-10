Aydın Ünlü belediye turuna çıktı

31 Mart seçimlerde Kocaeli'de tek bir aday bile çıkarmayan MHP'de, Cumhur İttfakı'nın diğer partisi AKP'li belediyelere ziyaretler başladı. İlçe belediyelerini dolaşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü'nün, ziyaretler kapsamında partililerine iş de istediği öğrenildi. Ünlü, geçtiğimiz aylarda bu konuda da bir açıklama yapmış ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eleman alımlarındaki tutumunu eleştirmişti.