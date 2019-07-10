31 Mart seçimlerde Kocaeli'de tek bir aday bile çıkarmayan MHP'de, Cumhur İttfakı'nın diğer partisi AKP'li belediyelere ziyaretler başladı. İlçe belediyelerini dolaşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü'nün, ziyaretler kapsamında partililerine iş de istediği öğrenildi. Ünlü, geçtiğimiz aylarda bu konuda da bir açıklama yapmış ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eleman alımlarındaki tutumunu eleştirmişti.
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Aydın Ünlü belediye turuna çıktı
MHP İl Başkanı Aydın Ünlü'nün, ilçe belediye başkanları ziyaret turu başladı. Ünlü'nün başkanlarla görüştüğü konular arasında, "Ülkücülerin belediye işe alınması" talebi de var
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Yorumlar
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Cafer Güneş - Bu vatandaş her gün başka bir habere konu olup gazetede boy gösteriyor.benden tavsiye biraz inzivaya çekilsin.yüzü eskimesin.
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