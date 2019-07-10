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Aydın Ünlü belediye turuna çıktı

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü'nün, ilçe belediye başkanları ziyaret turu başladı. Ünlü'nün başkanlarla görüştüğü konular arasında, "Ülkücülerin belediye işe alınması" talebi de var

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31 Mart seçimlerde Kocaeli'de tek bir aday bile çıkarmayan MHP'de, Cumhur İttfakı'nın diğer partisi AKP'li belediyelere ziyaretler başladı. İlçe belediyelerini dolaşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü'nün, ziyaretler kapsamında partililerine iş de istediği öğrenildi. Ünlü, geçtiğimiz aylarda bu konuda da bir açıklama yapmış ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eleman alımlarındaki tutumunu eleştirmişti. 

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Yorumlar

(1)
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Cafer Güneş - Bu vatandaş her gün başka bir habere konu olup gazetede boy gösteriyor.benden tavsiye biraz inzivaya çekilsin.yüzü eskimesin.

Yanıtla . 0Beğen 10 Temmuz 12:44

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