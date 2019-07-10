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Şehit ateşi ilimize düştü

İlimizde müteahitlik yapan Hatipoğlu İnşaat'ın sahipleri Orhan ve Turan Algül’ün, Siirt’te yunus polis olarak görev yapan amca çocukları Mustafa Akgül, görev sırasında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirerek şehit oldu.
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Bir dönem özel hareket polisi olarak görev yapan Mustafa Akgül (24) son dönemde Siirt'te yunus polis olarak mesleğine devam ediyordu. Bekar olan ve aslen Erzurumlu olan Akgül, 3 gün önce motosikletiyle görev esnasında kaza geçirdi. Hastanede günlerdir tedavisi süren Akgül kurtarılamadı. Akgül’ ün cenazesi memuriyet nedeniyle uzum yıllardır Kars’ta yaşayan ailesinin isteğiyle Sarıkamış’ta toprağa verildi. Selin BECER

Bugün 11:52 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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