Şehit ateşi ilimize düştü

Bir dönem özel hareket polisi olarak görev yapan Mustafa Akgül (24) son dönemde Siirt'te yunus polis olarak mesleğine devam ediyordu. Bekar olan ve aslen Erzurumlu olan Akgül, 3 gün önce motosikletiyle görev esnasında kaza geçirdi. Hastanede günlerdir tedavisi süren Akgül kurtarılamadı. Akgül’ ün cenazesi memuriyet nedeniyle uzum yıllardır Kars’ta yaşayan ailesinin isteğiyle Sarıkamış’ta toprağa verildi. Selin BECER