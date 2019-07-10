Köseköy Ateş Spor’dan Kocaman’a ziyaret

Köseköy Ateş Spor Kulübü Başkanı Sinan Adıgüzel ve yönetimi Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocamana makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Ziyarette Köseköy Ateş Spor Kulübü Başkanı Sinan Adıgüzele Köseköy Kulüp Başkan Yardımcısı Muharrem Küçük Kulüp hocaları Zafer Akbaş Mücahit Ak Kulüp yöneticileri Eylem Kaplkankıran Hakan Özçelik Furkan Kılıç Emre Hancı Hüseyin Ankaz Semih Fidan ve Nikah Doğuş eşlik etti. Gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman spora verdiği önemi vurgulayarak görev süresi boyunca spor ve sporcuya gerekli desteği vereceğinin sözünü verdi. Kendisinin de bir sporcu olduğunu hatırlatan Kocaman Kartepenin coğrafyası gereği her türlü spor dallarını gerçekleştirme imkanı olduğunu ve elinden geldiğince her zaman spor faaliyetlerini destekleyeceğini belirtti. Ayrıca Köseköy Ateş Spor Kulübünü bir üst ligde görmek istediğini söyleyen Kocaman maçları sürekli takip edeceğini belirtti.