Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:54 TSİ- Spor G: Bugün 11:55 TSİ

Köseköy Ateş Spor’dan Kocaman’a ziyaret

Köseköy Ateş Spor Kulübü Başkanı Sinan Adıgüzel ve yönetimi Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocamana makamında ziyaret ederek başarılar diledi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Köseköy Ateş Spor Kulübü Başkanı Sinan Adıgüzel ve yönetimi Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocamana makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Ziyarette Köseköy Ateş Spor Kulübü Başkanı Sinan Adıgüzele Köseköy Kulüp Başkan Yardımcısı Muharrem Küçük Kulüp hocaları Zafer Akbaş Mücahit Ak Kulüp yöneticileri Eylem Kaplkankıran Hakan Özçelik Furkan Kılıç Emre Hancı Hüseyin Ankaz Semih Fidan ve Nikah Doğuş eşlik etti. Gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman spora verdiği önemi vurgulayarak görev süresi boyunca spor ve sporcuya gerekli desteği vereceğinin sözünü verdi. Kendisinin de bir sporcu olduğunu hatırlatan Kocaman Kartepenin coğrafyası gereği her türlü spor dallarını gerçekleştirme imkanı olduğunu ve elinden geldiğince her zaman spor faaliyetlerini destekleyeceğini belirtti. Ayrıca Köseköy Ateş Spor Kulübünü bir üst ligde görmek istediğini söyleyen Kocaman maçları sürekli takip edeceğini belirtti. 

Bugün 11:54 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kadir Öge dillere destan bir düğün ile evlendi! mask
Kadir Öge dillere destan bir düğün ile evlendi!
Büyüka: Altyapı maltyapı yok, bizi kandırıyorlar mask
Büyüka: Altyapı maltyapı yok, bizi kandırıyorlar
Taner Gülleri imzaladı! mask
Taner Gülleri imzaladı!
Kocaeli’nin en iyisi Faruk! mask
Kocaeli’nin en iyisi Faruk!
Hoş geldin Kral! mask
Hoş geldin Kral!
Üzülmez: Benim de Serhan kardeşimin de işi bitmedi mask
Üzülmez: Benim de Serhan kardeşimin de işi bitmedi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Otogarda akıl almaz ihmal mask
Otogarda akıl almaz ihmal
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar mask
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar
Cağ kebabı Artvin’in diyorlar mask
Cağ kebabı Artvin’in diyorlar
Ravza Cihan görevden alındı mask
Ravza Cihan görevden alındı
Elif bebek hayata tutunacak mask
Elif bebek hayata tutunacak

GALERİ

Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL