31 Mart Yerel Seçimlerinde İzmit Belediyesi'nden meclis üyesi seçilen Mehmet Baştürk ve Devrim Bal, İzmit'in köylerini ve mahallerini gezen meclis üyeleri vatandaşın sorunlarını dinliyor. Baştürk ve Bal bu kez de muhtarları ziyaret etti. Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih Çuman ve Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz’ i ziyaret eden meclis üyeleri muhtarların ve mahallelinin sıkıntılarını dinledi.
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CHP’li meclis üyeleri muhtar ziyaretine çıktı
CHP İzmit Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Baştürk ve Devrim Bal, Yenişehir ve Yeşilova mahalle muhtarlarını ziyaret ederek sorunları dinledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz