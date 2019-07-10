CHP’li meclis üyeleri muhtar ziyaretine çıktı

31 Mart Yerel Seçimlerinde İzmit Belediyesi'nden meclis üyesi seçilen Mehmet Baştürk ve Devrim Bal, İzmit'in köylerini ve mahallerini gezen meclis üyeleri vatandaşın sorunlarını dinliyor. Baştürk ve Bal bu kez de muhtarları ziyaret etti. Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih Çuman ve Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz’ i ziyaret eden meclis üyeleri muhtarların ve mahallelinin sıkıntılarını dinledi.