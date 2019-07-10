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Ellibeş, 2023’e il başkanı olarak girecek

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, haber müdürümüz Bülent Ekinci'nin sorularını yanıtladı. "İl başkanı olarak hedefiniz nedir? Seçilmiş bir il başkanı olarak görevinize devam edecek misiniz?" sorusuna cevap veren Ellibeş, "Dediğim gibi, 2023 hedeflerine doğru gidiyoruz. Onu artık zaman gösterecek, ama hedefimiz o… 2023’e yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte yürümek" ifadelerini kullandı.

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“İl başkanları toplantıları

yeniden başlayacak”

İl başkanları toplantıları uzun bir süredir yapılmıyor. Yeniden başlatmayı düşünüyor musunuz?

İletişimi siyasetçiler birbiriyle kopartmamalı. Diyalog şart… Farklı siyasi düşüncelere sahip, farklı siyasi partiler olabiliriz, ama hepimizin ortak hedef kitlesi, halk olmalı... Millete hizmet olmalı... Bu noktada asgari müştereklerde buluşabilmeliyiz. Bunu yaparken de kavga etmeden orta yolu bulmalıyız. İnşallah bunu sağlayacağız, zaten il başkanlarımızın bir kısmı ziyaretlerimize geldi. Telefonla da görüştüklerimiz oldu. Biz de sistemimizi oturduktan sonra iade-i ziyaretler yapacağız. Belli periyotlarla bu toplantılara devam edeceğiz.

Ellibeş, 2023’e il

başkanı olarak girecek

İl başkanı olarak hedefiniz nedir? Seçilmiş bir il başkanı olarak görevinize devam edecek misiniz?

Genel başkanımızın ve hükümetimizin ortaya koyduğu bir hedef var. Bu hedefin adı kısa vadede 2023’tür… İşte bu 2023 hedefine yolunda ülkemizde biz de demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, birlik ve beraberlik içerisinde, milletimizin huzuru, refahı ve barışı için mücadele etmeye devam edeceğiz. 2023 hedeflerine giden yolda iktidarımıza Kocaeli’den sağlam ve güçlü bir destek vereceğiz.

Peki, 2023 yılına yine il başkanı olarak gireceğiniz anlamına mı geliyor?

Dediğim gibi, 2023 hedeflerine doğru gidiyoruz. Onu artık zaman gösterecek, ama hedefimiz o… 2023’e yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte yürümek.

Gazetemiz aracılığı ile vermek istediğiniz son mesajınız nedir?

Bütün Kocaeli halkına sevgi ve selamlarını iletiyorum. Onları çok seviyoruz. Onların mutluluğu için, huzuru için çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti, halka hizmet partisidir. Bu doğrultuda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için gayret edeceğiz.

 

 

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Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - 1 ay sonrasını bilmenin mümkün olamadığı dünyada , hele TÜRKİYE siyasetinde 3 yıl sonrasına kim öleee kim kalaaa

Yanıtla . 0Beğen 10 Temmuz 14:02

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