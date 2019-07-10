Kayalı ve Kara turnuvasında ikinci maçlar tamam

2018’de aramızdan ayrılan, Kocaelispor’un kurucularından Nasut Kayalı ile eski futbolcularından Hayri Kara adına Kocaelispor Kulübü tarafından düzenlenen futbol turnuvasında ikinci maçlar sona erdi. Bol gollü geçen karşılaşmaların ardından ikinci günün kazananları Kocaelispor, İzmit Yahya Kaptan ve Gölcük Karadeniz olurken, Yavuzspor ile Karamürsel İdmanyurdu 1-1 berabere kaldı.

FİLELER BOL BOL HAVALANDI

Vinsan Tesisleri’nde gerçekleşen turnuvada İzmit Yahya Kaptan, Derince Birlikspor’u 3-1 mağlup ederken 2’de 2 yaptı. Yahya Kaptan adına golleri Kerem (2) ve Muharrem atarken, Derince ekibi adına tek gol Alperen’den geldi. Güçlü kadrosu ile dikkat çeken Kocaelispor ikinci maçında Kullarpor’u 9-1 yenerken goller Umut (2), Ahmet Gözetmen, Ege, Başar Erenkaya, Eren, Umut, Mücahit, ve Muhammet’ten geldi.

MERT CÜRE VE GÖKHAN KOÇ SINIFI GEÇTİ

Gölcük Karadeniz ile Beylikbağı arasındaki maç çok çekişmeli geçti. Mücadeleyi İslam ve Yusuf’un golleri ile 2-0 kazanan Gölcük Karadeniz ilk kez kazandı.Yavuzspor ile Karamürsel İdmanyurduarasındaki mücadele Ahmet Subliç ve Muhammet’in golleri ile 1-1 sona erdi. İkinci gün maçlarını Mert Cüre ve Gökhan Koç başarı ile yönetirken, U-13 kategorisindeki futbolcuların maçlardaki mücadelesi ve özverisi alkışladı. Ahmet AKAY

DERİNCE BİRLİKSPOR: 1

İZMİT YAHYA KAPTAN: 3

STAT: Vinsan

HAKEM: Mert Cüre***

DERİNCE BİRLİKSPOR: Davut***, Talha**, Yusuf İlkan** (Kerem**), Alperen***, Arif**, Levent**, Yunus**, Fatihcan***, Yusuf Kazgan**, Onur**, Yiğit**

İZMİT YAHYA KAPTAN: Oruç***, Yavuz*** (Berkay**), Yiğit***, Caner***, Efe*** (Bünyamin Uğur Deniz***, Talha ***, Aşkar***, Berke***, Kerem***, Muharrem***, Bünyamin Dalkılıç***

GOLLER: Alperen Dk46 (Derince Birlik), Kerem Dk. 6-10, Muharrem, Dk.27(Yahya Kaptan)

KULLARSPOR: 1

KOCAELİSPOR: 9

STAT: Vinsan

HAKEM: Mert Cüre***

KULLARSPOR: Melih**, Adem**, Serhat** (Burak**), Furkan** (Rıdvan**), Ahmet**, Mehmet**, Mustafa**, Halil** (Enes**), Osman**, Ramazan**

KOCAELİSPOR: Berat*** (Efe**), Efehan*** (Muhammet**), Ozan***, Yakup***, Ahmet Karakoyun (Muhammet**), Zeynel*** (Başar***), Yağız***, Ege*** (Alperen**), Utkan*** ('Eren***), Ahmet Gözetmen** (Mücahit***), Göktuğ*** (Umut***)

GOLLER: Osman Dk.13 (P) (Kullar), Ahmet Gözetmen Dk.2, Ege Dk.22, Başar Dk.29, Eren Dk.33, Umut Dk.37, Mücahit Dk.40,Umut Dk.47-48, Muhammet Dk.49(Kocaelispor)

GEBZE BEYLİKBAĞI: 0

GÖLCÜK KARADENİZ: 2

STAT: Vinsan

HAKEM: Gökhan Koç***

GEBZE BEYLİKBAĞI: Eyüp**, Serkan**, Serhan***, Mertcan**, Ömer Faruk***, Mert Çiftçi**, Anıl**, Gökdeniz***, Yiğit**, Yusuf İslam**, Erkin** (Şahin**)

GÖLCÜK KARADENİZ: Sezer***, Arda*** (Mustafa**), Görkem***, Mervan***, Enes***, İslam***, Yusuf***, Hüseyin***, Esat***, Görkem***, Kerim***

GOLLER: İslam Dk.31, Yusuf Dk.44

YAVUZSPOR: 1

KARAMÜRSEL İY: 1

STAT: Vinsan

HAKEM: Gökhan Koç***

YAVUZSPOR: Ege***, Sinan Ege**(Kaan**), Baran*** , Ahmet**, Alperen**, Onur**, Fatih**, Ahmet Subliç***, Cihan**, Bilal** (Alpaslan**), Buğra** (Fehmi**)

KARAMÜRSEL İY: Yunus***, Enes**, Halil** (Semih**), Muhammet***, Mirza**, Muhammet Kerem***, Alper**, Haktan**, Emin**, Fatih**

GOLLER: Ahmet Subliç Dk.15(Yavuz), Muhammet Dk. 8(Karamürsel İY)

Ahmet AKAY

NASUT KAYALI GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR P

Kocaelispor 6 Karamürsel İY 4 Yavuzspor 1 Kullarspor 0

HAYRİ KARA GRUBU

TAKIMLAR P

1.Yahya Kaptan 6

2.Derince Birlikspor 3

3Gölcük Karadeniz 3

4.Beylikbağı 0

BİRİNCİ GÜN SKORLARI

Kocaelispor – Yavuzspor: 7-1

Karamürsel İY – Kullar: 6-1

Gölcük Karadeniz – Derince Birlik: 1-3

Yahya Kaptan - Beylikbağı: 3-0

İKİNCİ GÜN SKORLARI

Derince Birlikspor - Yahya Kaptan: 1- 3

Kullarspor - Kocaelispor: 1-9

Gebze Beylikbağı - Gölcük Karadeniz: 0-2

Yavuzspor - Karamürsel İY: 1-1