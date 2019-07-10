“Hastanedeki olay Nasrettin hoca fıkrası gibi”

Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu üyesi Ömer Çeker, sendika binasında düzenlediği basın açıklamasında Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yaşanan olaya tepki gösterdi. İddialara göre hastanede bir hastaya yapılan enjeksiyon sonrası hastanın sol bacağında hasar meydana geldi. Hasta konuyla ilgili Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu aleyhine dava açtı. Dava sonucunda mahkeme 36 Bin TL’lik bir tazminat hükmetti. Ancak hastane yönetiminin enjeksiyonun yapıldığı gün acilde görevli 12 kişinin ortaklaşa ödemesi kararı verildi.

KOMİK OLDUĞU KADAR DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Çeker, “Suç ve Ceza birbirinden ayrı iki kavram değildir. Suçu işleyen başkası cezayı çekenler başkası olunca orda adalet olmaz. Orada hakkaniyet, adalet ve hukuk denilen bir şeyde kalmaz. Gebze Fatih Devlet hastanesinde öyle bir durum yaşanmıştır ki akıl alır gibi değildir. Suç ve ceza birbirine karışmıştır. Nasrettin hoca fıkralarını aratmayacak derecede komik, komik olduğu kadarda düşündürücü” dedi.

12 KİŞİ ORTAKLAŞA ÖDEYECEK

Çeker, “21 Eylül 2011 tarihinde Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisinde bir hastaya yapılan enjeksiyon sonrası hastanın sol bacağında meydana gelen hasar nedeniyle hasta Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu aleyhine dava açmıştır. Bir kamu görevlisi tarafından yapılan enjeksiyon sonrası bir hastanın açtığı dava sonuçlanmış ve mahkeme 36 Bin TL’lik bir tazminata hükmetmiştir. Fakat iş bu tazminatın tahsiline gelince hatlar karışmış ve enjeksiyonun yapıldığı gün acilde görevli 12 kişinin ortaklaşa ödemesi gibi bir durum ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

CEZANIN BÖLÜŞTÜRÜLMESİ ANLAMSIZ

Bu durum kabul edilebilir değildir diyen Çeker, “Tazminata mahkum edilen olayı kimin yaptığı açıkça bellidir. Çünkü kamu görevlisi bu işlemi yaptığı ve yaptığı işlemden dolayı da performans ücreti aldığı devletin resmi kayıtlarında ayan beyan ortadadır. Buna rağmen olayın olduğu yerde nöbetçi olmak dışında olayla hiçbir alakası olmayan çalışanlar arasında cezanın bölüştürülmesi de anlamsızdır. Hukuksuzdur” dedi.

SENDİKA OLARAK KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ

Vatandaşımızın sağlığı önemli olduğu kadar sağlık çalışanında huzur içerisinde hizmet vermesi de önemlidir diyen Çeker, “Cumhur İttifakının ortakları siyasi iradeyi göreve davet ediyoruz. Bu nedenle bu durumu sonlandırmak adına mağdur arkadaşlarımız için hukuki destek vermekteyiz. Umut ediyoruz ki bu yanlışlık adaletin terazisinden geri döner. Nöbet tuttuğu için ceza verilen arkadaşlarımızın bu sıkıntısı son bulur. Sendika olarak konunun takipçisiyiz” dedi.