Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:27 TSİ- Sağlık G: Bugün 12:30 TSİ

“Hastanedeki olay Nasrettin hoca fıkrası gibi”

Hastaya yapılan enjeksiyon sonrası hastanın sol bacağında hasar meydana gelmiş ve hasta Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu aleyhine dava açmıştı. Mahkemenin 36 Bin TL’lik bir tazminatı 12 kişinin ortaklaşa ödemesine Türk Sağlık Sen Başkanı Ömer Çeker tepki gösterdi. Çeker, olayı Nasrettin hoca fıkralarına benzetti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu üyesi Ömer Çeker,  sendika binasında düzenlediği basın açıklamasında Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yaşanan olaya tepki gösterdi. İddialara göre hastanede bir hastaya yapılan enjeksiyon sonrası hastanın sol bacağında hasar meydana geldi. Hasta konuyla ilgili  Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu aleyhine dava açtı. Dava sonucunda mahkeme 36 Bin TL’lik bir tazminat hükmetti. Ancak hastane yönetiminin enjeksiyonun yapıldığı gün acilde görevli 12 kişinin ortaklaşa ödemesi kararı verildi.

 KOMİK OLDUĞU KADAR DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Çeker, “Suç ve Ceza birbirinden ayrı iki kavram değildir. Suçu işleyen başkası cezayı çekenler başkası olunca orda adalet olmaz. Orada hakkaniyet, adalet ve hukuk denilen bir şeyde kalmaz. Gebze Fatih Devlet hastanesinde öyle bir durum yaşanmıştır ki akıl alır gibi değildir. Suç ve ceza birbirine karışmıştır. Nasrettin hoca fıkralarını aratmayacak derecede komik, komik olduğu kadarda düşündürücü” dedi.

 12 KİŞİ ORTAKLAŞA ÖDEYECEK

Çeker, “21 Eylül 2011 tarihinde Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisinde bir hastaya yapılan enjeksiyon sonrası hastanın sol bacağında meydana gelen hasar nedeniyle hasta Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu aleyhine dava açmıştır. Bir kamu görevlisi tarafından yapılan enjeksiyon sonrası bir hastanın açtığı dava sonuçlanmış ve mahkeme 36 Bin TL’lik bir tazminata hükmetmiştir. Fakat iş bu tazminatın tahsiline gelince hatlar karışmış ve enjeksiyonun yapıldığı gün acilde görevli 12 kişinin ortaklaşa ödemesi gibi bir durum ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

 CEZANIN BÖLÜŞTÜRÜLMESİ ANLAMSIZ

Bu durum kabul edilebilir değildir diyen Çeker, “Tazminata mahkum edilen olayı kimin yaptığı açıkça bellidir. Çünkü kamu görevlisi bu işlemi yaptığı ve yaptığı işlemden dolayı da performans ücreti aldığı devletin resmi kayıtlarında ayan beyan ortadadır. Buna rağmen olayın olduğu yerde nöbetçi olmak dışında olayla hiçbir alakası olmayan çalışanlar arasında cezanın bölüştürülmesi de anlamsızdır. Hukuksuzdur” dedi.

 SENDİKA OLARAK KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ

Vatandaşımızın sağlığı önemli olduğu kadar sağlık çalışanında huzur içerisinde hizmet vermesi de önemlidir diyen Çeker, “Cumhur İttifakının ortakları siyasi iradeyi göreve davet ediyoruz. Bu nedenle bu durumu sonlandırmak adına mağdur arkadaşlarımız için hukuki destek vermekteyiz. Umut ediyoruz ki bu yanlışlık adaletin terazisinden geri döner.  Nöbet tuttuğu için ceza verilen arkadaşlarımızın bu sıkıntısı son bulur. Sendika olarak konunun takipçisiyiz” dedi.

Bugün 12:27 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Seli̇m - SAYIN SENDİKACI;

NE GÜZEL NASRETTİN HOCANIN BAŞKA FIKRALARI DA VAR İSTERSEN ONLARA HİÇ GİRMEYELİM ORTADA BİR FACİA VAR VE SENİN DEĞERLENDİRDİĞİN KONU PARA ÖYLE Mİ.O KİŞİNİN SAĞLIĞI ÖNEMLİ DEĞİL SİZ İLK ÖNCE İNSAN OLMASINI ÖĞRENİN.MEMEUR OLUP HER ŞEYİ DEVLETE YÜKLEYE YÜKLEYE BU HALE GELDİ BU MEMLEKET NE GÜZEL DİYORSUN BU İŞİN KARŞILIĞINDA PARA ALIYORLAR İŞLERİNİ DOĞRU DÜRÜST YAPSINLAR O ZAMAN İNSAN BU CAN TAŞIYOR İŞİNİ YAPMASINI BİLMİYORSA GİTSİN EVİNDE OTURSUN.

Yanıtla . 0Beğen 10 Temmuz 13:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Romanya'dan gelip Kocaeli'de şifa buldu mask
Romanya'dan gelip Kocaeli'de şifa buldu
Uzm. Dr. Bülent Eriş Cihan Hastanesi'nde mask
Uzm. Dr. Bülent Eriş Cihan Hastanesi'nde
Kandıra'da çirkin görüntü mask
Kandıra'da çirkin görüntü
Es Oto, 5’nci kez kan bağışladı mask
Es Oto, 5’nci kez kan bağışladı
Kocaeli'de 608 kişiye 1 doktor düşüyor mask
Kocaeli'de 608 kişiye 1 doktor düşüyor
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ek hizmet binası mask
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ek hizmet binası
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Otogarda akıl almaz ihmal mask
Otogarda akıl almaz ihmal
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar mask
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar
Cağ kebabı Artvin’in diyorlar mask
Cağ kebabı Artvin’in diyorlar
Ravza Cihan görevden alındı mask
Ravza Cihan görevden alındı
Elif bebek hayata tutunacak mask
Elif bebek hayata tutunacak

GALERİ

72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL