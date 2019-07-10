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Kocaeli Güneşspor’da yaprak dökümü

İlimizin başarılı kulüpleri arasında yer alan ve özsermayesi ile göz kamaştıran Kocaeli Güneşspor’un genç yıldızlarına birçok kulüp talip
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Bu yıl sakatlıklarla dolu bir sezonu geride bırakan Kocaeli Güneşspor’da Ömer, Alpaslan ve Alptekin bağlarından sakatlandı, Rıdvan pubis oldu, Bilal Özkan’ın ayak tarak kemiği kırıldı, Hakan’ın bel sakatlığı da sezon boyunca futbolcuyu hayli zorladı. Her şeye rağmen Süper Amatör Lig’de Play-Off’u son haftaya kadar kovalayan Yeşil Siyahlılar başarılı bir sezonu geride bıraktı.

 YALOVASPOR YAKIN TAKİPTE

Takımın etkili silahları kanat oyuncusu Bedirhan, orta saha oyuncusu Numan ve forvet Hakan, Sakarya’ya gidecek, BAL deneyimi yaşayacak. Sezon arasında Yalovaspor’a gönderilen Ertuğrul iyi maçlar çıkardı ve BAL’a çıkan Yalovaspor önümüzdeki sezonda da Ertuğrul ile yola devam edecek. Öte yandan Ömer Akçakaya, Bilal Özkan ve Burak Uzuner de Yalovaspor’un kampına davet edilecek.

 AĞABEYLER MUSTAFA VE OKAN OLACAK

Genç ve yetenekli kaleci Oğuzhan Öztürk şimdiden BAL takımlarının kıskacı altında. Kaptan Ahmet ve santrafor Batuhan da askere gittiği 6 ay olmayacaklar. Takımda ağabey olarak stoper Mustafa Çelik ve Okan kaldı. Son yılların en kaliteli Süper Amatör Ligi’nin olacağı Kocaeli’de Güneşspor 2001 ve 2002’li doğumlu futbolcularla mücadele edecek,kuşkusuz mevcut kadrodaki futbolcuların alacağı süre son derece değerli olacak. Erdem ÖVÜÇ

 

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