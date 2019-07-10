Mevlüt Kolay ameliyat oluyor

İlimizin başarılı endurocularından, Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay girdiği bir yarışta kaza yaptı ve ayağından sakatlandı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ameliyata girecek olan Kolay açıklamasında “Hayat engellerle doludur. Bazen birini aşarsın, bir diğeri gelir.Mücadele hayatımızın sonuna kadar devam edecek olan en büyük imtihandır. Bu motoru yeniden yerden kaldırmak için mücadele edeceğim. Geçireceğim ameliyatla ilgili dualarınızı esirgemeyin ve hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun.Hepinizden Allah razı olsun.Sağlık hayattaki en büyük servettir” dedi.