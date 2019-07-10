Mustafa Özmen’den 4 altın madalya birden

Eskişehir’de düzenlenen Durgun Su Kano Türkiye Kupası’nda 29 takımdan 300 sporcu büyükler ve gençler kategorisinde mücadele etti. Mustafa Özmen, 500 metre bireysel ve takım yarışlarında 3, 1000 metretakım yarışlarında da 1 olmak üzere toplam 4 altın madalyanın sahibi oldu. Mustafa Özmen, bunun yanı sıra 1000 metrede gümüş ve 200 metrede de bronz madalyayı da evine götürdü.

MUSTAFA ÖZMEN KİMDİR?

1997 doğumlu. 2013 yılında kano sporuna başladı. 2014 yılında Milli Takıma seçildi. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmektedir. Çeşitli yarışlarda Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa ikinciliği var. Mustafa Özmen dünya sıralamasında kendi kategorisinde 10. sırada bulunuyor, gelecek vadeden bir sporcu olarak gösteriliyor.