Gülister’den Gülleri’ye başarı dileği

Gölcükspor Alt Yapı Koordinatörü Hüseyin Gülister ve alt yapı ekibi, Gölcükspor’un yeni teknik adamı Taner Gülleri’ye başarı dileğinde bulundu. Gülister “Gõlcükspor Kulübū A Takımı Teknïk Direktõrü Taner Güleri ve Teknik Ekibïne 2019 2020 futbol sezonunda alt yapı teknik ekibimiz olarak başarılar ve kolaylıklar diliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz