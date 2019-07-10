Gülister’den Gülleri’ye başarı dileği

Gölcükspor Alt Yapı Koordinatörü Hüseyin Gülister ve alt yapı ekibi, Gölcükspor’un yeni teknik adamı Taner Gülleri’ye başarı dileğinde bulundu. Gülister “Gõlcükspor Kulübū A Takımı Teknïk Direktõrü Taner Güleri ve Teknik Ekibïne 2019 2020 futbol sezonunda alt yapı teknik ekibimiz olarak başarılar ve kolaylıklar diliyoruz” dedi.