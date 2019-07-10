Olimpiyat Yıldızları yeni şampiyonlarını bekliyor!

22 ülkeden 300'e yakın sporcunun katılımıyla Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda Milliler 3 altın, 2 gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti. Kupada büyükler kategorisinde Kenan Eroğlu 75 kilo sağ ve sol kolda gümüş madalyanın sahibi oldu. Eroğlu öte yandan master sol kolda bronz madalyayı da boynuna taktı.

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