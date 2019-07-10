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Olimpiyat Yıldızları yeni şampiyonlarını bekliyor!

Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda mücadele eden ilimiz sporcularından Kenan Eroğlu büyük başarıya imza attı.

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22 ülkeden 300'e yakın sporcunun katılımıyla Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda Milliler 3 altın, 2 gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti. Kupada büyükler kategorisinde Kenan Eroğlu 75 kilo sağ ve sol kolda gümüş madalyanın sahibi oldu. Eroğlu öte yandan master sol kolda bronz madalyayı da boynuna taktı.

 

İLETİŞİM

 

Derince-Körfez

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İzmit/Yahya Kaptan
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Sakarya/ Serdivan 
0 (554) 803 70 72

 

Gebze/Merkez 
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Bale Okulu

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