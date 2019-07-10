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Karamürsel, Mert Altın ile gurur duyuyor!

Ekrem Yavuz’un girişimleri ile güreşe geri dönen ve 10 ay gibi kısa bir sürede çok sıkı bir çalışma periyodunun ardından Kırkpınar’da Küçük Orta Büyük Boyda şampiyon olan Mert Altın’a ilçesi Karamürsel’de muhteşem bir karşılama töreni düzenlendi.

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Ev hanımı Gülsüm ile Altın Kasap’ın sahibi Ayhan Altın çiftinin oğlu Mert Altın’ın Kırkpınar şampiyonluğu ilçeye umut verdi. Güreşçi mabedi olarak bilinen ancak son yıllarda geride kalan Karamürsel, Mert’in başarısı ile moral de buldu. Genç pehlivan 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde tüm rakiplerini ters düşürdü, başta ailesi ve ustası Ekrem Yavuz olmak üzere tüm Karamürsel’i sevince boğuldu.  

 MUHTEŞEM KARŞILAMA

Önümüzdeki yıl Büyük Orta Boyda kol bağlayacak olan Mert Altın için Karamürsel 4 Temmuz Sarıkum Mahallesi’ndeki evinin önünde muhteşem bir karşılama töreni düzenlendi. Törene, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, yaşayan efsane, 2 Altın Kemer sahibi Ahmet Taşçı, Mert’in arkadaşları ve çok sayıda Karamürselli katıldı.

 BAŞKAN YILDIRIM: MERT’İN YANINDAYIZ

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım “Şampiyonumuz Mert, Karamürsel’in gururu oldu. Bundan sonra kendisinden başpehlivanlığa kadar çıkıp şampiyonluklar getirmesini istiyoruz. Karamürsel Belediyesi olarak pehlivanlarımızın yayındayız. Şampiyonluk Karamürsel’imize hayırlı olsun. Mert’i ve emeği geçen antrenörü Ekrem Yavuz’u tebrik ediyorum” dedi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Mert Altın davul ve zurnalar eşliğinde ilçede hem araçla hem de yürüyerek turlarken, yakılan meşalelerle ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Mert’in babası Ayhan Altın, sahibi olduğu Altın Kasap önünde davul ve zurnacılara para yağdırırken, 1 ton et dağıttı. Anne Gülsüm, babaanne Ziynet hanım ve dede Yakup Bey, Mert’e çok içten sarılırken, gözyaşlarına hakim olamadı.

 EN ANLAMLI GÖRÜNTÜ

Mert’in babası Ayhan Altın’ın, Mert’in ustası Ekrem Yavuz'a sarılması ise günün en anlamlı kareleri arasında yer aldı. Ayhan Altın “Mert’im –Bir daha güreşmeyeceğim- dedi. Bir şey diyemedim. Ekrem ustası geldi ve Mert’i ikna ederek Mert’i güreşe döndürdü. 10 ay sonra ise Kırkpınar şampiyonluğu geldi. Başta Ekrem Yavuz olmak üzere Mert için kim emek vermişse, dua etmişse, tebriklerini göndermişse Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Bugün 18:00 TSİ - Spor

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