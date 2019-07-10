Tuğçe Fedakartürk kürsüden inmiyor!

Erzurum’da yapılan Türkiye Ferdi Kickboks Şampiyonası’nda Kocaeli Gebze Erbey Spor Kulübü sporcusu Tuğçe Fedakartürk genç bayanlar 56 kiloda, ikisi nakavt olmak üzere 4 zorlu rakibini yenerek şampiyon oldu.

MACARİSTAN BİLETİNİ KAPTI

Bu yıl içinde kickboks şampiyonaların ilk ayağında Antalya Açık Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olan “Cesur yürek” lakaplı sporcu, yine Antalya’da yapılan Open Kupası Uluslarlaarası Avrupa Kupası’nda şampiyon oldu. Fedakartürk, 2 ay sonra Macaristan’da düzenlenecek olan Gençler Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.