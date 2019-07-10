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Teşekkürler Ali Düşmez

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Genel Merkezi’nden TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez’e teşekkür geldi.
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Türkiye Futbol Saha Komiserleri Genel Merkezi’nden TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez’e teşekkür geldi. Genel merkezden yapılan açıklamada “Türkiye Futbol Saha Komiserlerini yakından ilgilendiren ve TFF talimatları gereğince müsabaka görevlisi olarak üzerine yükümlenen müsabaka koordinasyonu ile birlikte, saha ve seyirci güvenliği için her türlü idari ve güvenlik tedbirini sağlayan Saha Komiserlerinin görevinin ifası sırasında zaman zaman şiddete ve tehdide maruz kalması nedeniyle TFF İcra Kurulu üyesi, Amatör İşler Sorumlusu ve TASKK Başkanı Sayın Ali Düşmez’in, Saha Komiserlerinin 6222 sayılı yasa kapsamına alınarak güvenliğinin sağlanması amacıyla yaptığı girişimler ve destekleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 4 Temmuz 2019 tarihindeki meclis gündeminde Adalet ve Kalkınma Partisi Bakanlarımızın, Vekillerimizin oyları ve MHP vekillerimizin destekleri ile ile yasalaşmıştır. Sayın Ali Düşmez’e şükranlarımızı sunarız” denildi.

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