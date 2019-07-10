41 kere maşallah!

14 Temmuz’da Kartepe’deyeni sezonu açacak olan Kocaelispor’da 10 futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Medical Park Hastanesi’nde önce kan veren ve ardından kahvaltı eden futbolcular 14 farklı testten geçti. Kulüp Masörü Ali Arslan’ın da yer aldığı sağlık kontrolünde futbolcularla Efor hemşiresi Fatma Yaprak, kan alma hemşiresi Zehra Vural ve Danışma Görevlisi Şennur İkiz yakından ilgilendi. İki ayrı grup halinde testlerden geçen Yeşil Siyahlılar Pazar günü toplanacak ve 21 günlük kampa başlayacak.
PAZAR GÜNÜ ÇIKIYORLAR
Medical Park Hastanesi’nde önce kan veren ve ardından kahvaltı eden futbolcular 14 farklı testten geçti. Kulüp Masörü Ali Arslan’ın da yer aldığı sağlık kontrolünde futbolcularla Efor hemşiresi Fatma Yaprak, kan alma hemşiresi Zehra Vural ve Danışma Görevlisi Şennur İkiz yakından ilgilendi. İki ayrı grup halinde testlerden geçen Yeşil Siyahlılar Pazar günü toplanacak ve 21 günlük kampa başlayacak. Ahmet AKAY
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇEN İLK GRUP
Doğukan Kaya
Fatih Adıgüzel
Erkan Gültepe
Büyük Kerem
Küçük Kerem
Gökdeniz Bayraktar
Onur Öztonga
Melih Süleyman
Rıza Altıntaş
Mehmet Celil Çelik
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz