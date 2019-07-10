41 kere maşallah!

14 Temmuz’da Kartepe’deyeni sezonu açacak olan Kocaelispor’da 10 futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Medical Park Hastanesi’nde önce kan veren ve ardından kahvaltı eden futbolcular 14 farklı testten geçti. Kulüp Masörü Ali Arslan’ın da yer aldığı sağlık kontrolünde futbolcularla Efor hemşiresi Fatma Yaprak, kan alma hemşiresi Zehra Vural ve Danışma Görevlisi Şennur İkiz yakından ilgilendi. İki ayrı grup halinde testlerden geçen Yeşil Siyahlılar Pazar günü toplanacak ve 21 günlük kampa başlayacak.

PAZAR GÜNÜ ÇIKIYORLAR

Medical Park Hastanesi’nde önce kan veren ve ardından kahvaltı eden futbolcular 14 farklı testten geçti. Kulüp Masörü Ali Arslan’ın da yer aldığı sağlık kontrolünde futbolcularla Efor hemşiresi Fatma Yaprak, kan alma hemşiresi Zehra Vural ve Danışma Görevlisi Şennur İkiz yakından ilgilendi. İki ayrı grup halinde testlerden geçen Yeşil Siyahlılar Pazar günü toplanacak ve 21 günlük kampa başlayacak. Ahmet AKAY

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇEN İLK GRUP

Doğukan Kaya

Fatih Adıgüzel

Erkan Gültepe

Büyük Kerem

Küçük Kerem

Gökdeniz Bayraktar

Onur Öztonga

Melih Süleyman

Rıza Altıntaş

Mehmet Celil Çelik