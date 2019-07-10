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Kocaelispor’da kongre günü

Kocaelispor’da olağan üstü genel kurulun ikinci oturumu bu akşam İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi’nde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek ve kongre saat 18.00’da başlayacak.
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Kocaelispor’da olağan üstü genel kurulun ikinci oturumu bu akşam İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi’nde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek ve kongre saat 18.00’da başlayacak. 621 üyenin oy kullanma hakkının olduğu genel kurula ilginin hayli yoğun olması bekleniyor. Mevcut Başkan Hüseyin Üzülmez’in güven tazeleyeceği kongrede, yeni yönetim resmiyet kazanacak.

 ÇAĞRI ALPASLAN BIRAKTI

Öte yandan yönetim kurulu üyelerinden Çağrı Alpaslan görevi bıraktığını açıkladı. Alpaslan “Değerli Kocaelisporlular; işlerimle ilgili ani bir gelişme sebebiyle zamanımın büyük bir kısmını şehir dışında geçirmek zorunda kaldığımdan beş yılı aşkın sürdürdüğüm yöneticilik görevimi Hüseyin Başkanımın müsaadesini alarak ve maddi taahhüdümü yerine getirerek 11 Temmuz da yapılacak kongrede aday olmayarak sonlandırıyorum” ifadesi ile gerekçesini duyurdu.

 

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