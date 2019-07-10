Kocaelispor’un genç futbolcularından Gökdeniz Bayrakdar talihsiz bir kaza geçirdi. Evde dengesini kaybeden ve cam kavanozun üzerine düşen Gökdeniz’in sağ eli kesildi. Gökdeniz’in eline 7 dikiş atıldı.
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Şanssız Gökdeniz
Kocaelispor’un genç futbolcularından Gökdeniz Bayrakdar talihsiz bir kaza geçirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz