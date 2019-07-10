Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 18:00 TSİ- Spor G: Bugün 13:57 TSİ

Doğantepe’de genel kurul 28 Temmuz’da

Bölgesel Amatör Lig takımlarımızdan Doğantepespor’da olağan üstü genel kurul 28 Temmuz’da gerçekleşecek
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bölgesel Amatör Lig takımlarımızdan Doğantepespor’da olağan üstü genel kurul 28 Temmuz’da gerçekleşecek. Mevcut başkanın görevi Mehmet Erenoğlu’na teslim bekleniyor. Bölgenin sevilen iş insanlarından, daha önce Yuvacıkspor’da da başkanlık yapan Erenoğlu, 21 kişilik bir yönetim Doğantepespor’un başkanlığını yapacak. Genel kurulun ardından genç ve başarılı teknik adam Murat Şahin ile bir araya gelineceği tahmin ediliyor.

 

Bugün 18:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kadir Öge dillere destan bir düğün ile evlendi! mask
Kadir Öge dillere destan bir düğün ile evlendi!
Büyüka: Altyapı maltyapı yok, bizi kandırıyorlar mask
Büyüka: Altyapı maltyapı yok, bizi kandırıyorlar
Taner Gülleri imzaladı! mask
Taner Gülleri imzaladı!
Kocaeli’nin en iyisi Faruk! mask
Kocaeli’nin en iyisi Faruk!
Hoş geldin Kral! mask
Hoş geldin Kral!
Köseköy Ateş Spor’dan Kocaman’a ziyaret mask
Köseköy Ateş Spor’dan Kocaman’a ziyaret
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Otogarda akıl almaz ihmal mask
Otogarda akıl almaz ihmal
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar mask
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar
Elif bebek hayata tutunacak mask
Elif bebek hayata tutunacak
Ravza Cihan görevden alındı mask
Ravza Cihan görevden alındı
Cağ kebabı Artvin’in diyorlar mask
Cağ kebabı Artvin’in diyorlar

GALERİ

72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL