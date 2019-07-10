Bölgesel Amatör Lig takımlarımızdan Doğantepespor’da olağan üstü genel kurul 28 Temmuz’da gerçekleşecek. Mevcut başkanın görevi Mehmet Erenoğlu’na teslim bekleniyor. Bölgenin sevilen iş insanlarından, daha önce Yuvacıkspor’da da başkanlık yapan Erenoğlu, 21 kişilik bir yönetim Doğantepespor’un başkanlığını yapacak. Genel kurulun ardından genç ve başarılı teknik adam Murat Şahin ile bir araya gelineceği tahmin ediliyor.
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Doğantepe’de genel kurul 28 Temmuz’da
Bölgesel Amatör Lig takımlarımızdan Doğantepespor’da olağan üstü genel kurul 28 Temmuz’da gerçekleşecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz