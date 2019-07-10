Kandıralı Sami Kemerspor’da!

İlimizin başarılı futbolcularından, geçen sezon BAL takımlarından Doğantepespor’da çok iyi bir yıl geçiren Sami Çetin, 3. Lig takımlarından Kemerspor ile anlaştı. Antalya ekibi ile 3 yıllık anlaşma yapan 1996 Kandıra doğumlu futbolcu yüksek temposu ve koşu kalitesi ile dikkat çekiyor.