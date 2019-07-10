İlimizin başarılı futbolcularından, geçen sezon BAL takımlarından Doğantepespor’da çok iyi bir yıl geçiren Sami Çetin, 3. Lig takımlarından Kemerspor ile anlaştı. Antalya ekibi ile 3 yıllık anlaşma yapan 1996 Kandıra doğumlu futbolcu yüksek temposu ve koşu kalitesi ile dikkat çekiyor.
Bugün 18:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:57 TSİ
Kandıralı Sami Kemerspor’da!
İlimizin başarılı futbolcularından, geçen sezon BAL takımlarından Doğantepespor’da çok iyi bir yıl geçiren Sami Çetin, 3. Lig takımlarından Kemerspor ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz