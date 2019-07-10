Kartepe Kupası’nda gruplar tamam

Her yıl büyük bir çekişme içerisinde geçenKartepe Kupası’nda gruplar belli oldu. 16 takımın 4 grup halinde mücadele ettiği turnuva 19 Temmuz’da başlayacak. Hafta içinde Derbent Stadı’ndaki günde iki maç oynanacak ve mücadeleler 18.30 ile 20.30’da olacak. Şöhretler maçı ile açılacak organizasyon Kurban Bayramı’nın ertesi sona erecek. Kartepe Kupası’nın finali ise Kocaeli Stadı’nda oynanacak.
KARTEPE KUPASI GRUPLAR
A GRUBU
Uzuntarla Belediye
Acısuspor
Eşmespor
KöseköyAteşspor
B GRUBU
Sarımeşe
Uzunçiftlik
Karatepe GB.
Suadiyespor
C GRUBU
Nusretiyespor
Balabanspor
Avluburunspor
Arslanbey Org. San.
D GRUBU
Uzuntarlaspor
Şirinsulhiye
Derbentspor
Kartepe Belediye
RESİM – KARTEPE KUPASI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz