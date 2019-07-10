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Kartepe Kupası’nda gruplar tamam

Her yıl büyük bir çekişme içerisinde geçenKartepe Kupası’nda gruplar belli oldu.

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Her yıl büyük bir çekişme içerisinde geçenKartepe Kupası’nda gruplar belli oldu. 16 takımın 4 grup halinde mücadele ettiği turnuva 19 Temmuz’da başlayacak. Hafta içinde Derbent Stadı’ndaki günde iki maç oynanacak ve mücadeleler 18.30 ile 20.30’da olacak. Şöhretler maçı ile açılacak organizasyon Kurban Bayramı’nın ertesi sona erecek. Kartepe Kupası’nın finali ise Kocaeli Stadı’nda oynanacak.

 KARTEPE KUPASI GRUPLAR

 

A GRUBU

Uzuntarla Belediye

Acısuspor

Eşmespor

KöseköyAteşspor

 

B GRUBU

Sarımeşe

Uzunçiftlik

Karatepe GB.

Suadiyespor

 

C GRUBU

Nusretiyespor

Balabanspor

Avluburunspor

Arslanbey Org. San.

 

D GRUBU

Uzuntarlaspor

Şirinsulhiye

Derbentspor

Kartepe Belediye

 

RESİM – KARTEPE KUPASI

 

Bugün 18:00 TSİ - Spor

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