Kocaelisporlu Eski Futbolcular Derneği ile Marmara Roman Federasyonu'nun 3 yıldır birlikte organize ettikleri ve Roman Çocukları Futbol Eğitimi programı gereğince geçen yıl ilki yapılan 15 Temmuz Şehitleri FutbolTurnuvası’nın ikincisi bugün başlıyor. İki gün sürecek olan etkinlikteki maçlar Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda saat 17.00-19:00 saatleri arasında oynanacak. U-11 yaş grubunda gerçekleşecek olan turnuvaya Kandıra Çağdaşspor,KörfezAtılımspor, Kalespor,Serdar Gençlerbirliği veYenimahallespor takımları katılacak.
Bugün 18:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:59 TSİ
15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvası başlıyor
Kocaelisporlu Eski Futbolcular Derneği ile Marmara Roman Federasyonu'nun 3 yıldır birlikte organize ettikleri ve Roman Çocukları Futbol Eğitimi programı gereğince geçen yıl ilki yapılan 15 Temmuz Şehitleri FutbolTurnuvası’nın ikincisi bugün başlıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz