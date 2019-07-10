15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvası başlıyor

Kocaelisporlu Eski Futbolcular Derneği ile Marmara Roman Federasyonu'nun 3 yıldır birlikte organize ettikleri ve Roman Çocukları Futbol Eğitimi programı gereğince geçen yıl ilki yapılan 15 Temmuz Şehitleri FutbolTurnuvası’nın ikincisi bugün başlıyor. İki gün sürecek olan etkinlikteki maçlar Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda saat 17.00-19:00 saatleri arasında oynanacak. U-11 yaş grubunda gerçekleşecek olan turnuvaya Kandıra Çağdaşspor,KörfezAtılımspor, Kalespor,Serdar Gençlerbirliği veYenimahallespor takımları katılacak.