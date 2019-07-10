Emre Okur Karaköprü’de

İlimizin başarılı kanat oyuncularından ve forma giydiği tüm takımlarda 41’i terleten Emre Okur yeni sezonda Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor ile başladı. Çok kariyerli ve istikrarlı bir futbolcu olan 1. Lig patentli futbolcu bu sezon çok ciddi bir yatırım yapan Güney temsilcisi ile şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.