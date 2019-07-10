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CHP İzmit’e bir aday daha çıktı

2012 döneminde CHP İzmit İlçe Başkan yardımcılığı yapan Vedat Özdenizer, ilçe başkanlığı için aday olacağını açıkladı
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CHP’de kongre takvimi konusunda genel merkez çalışmalarını sürdürürken, İzmitilçe örgütünde adaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.İzmit mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın yeniden aday olacağını açıklamasından sonra, resmi olarak bir aday daha ortaya çıktı. 2012 döneminde CHP İzmit İlçe Başkan Yardımcılığı yapan Vedat Özdenizer, CHP İzmit İlçe Başkanlığı için aday olacağını açıkladı.

ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM

Adaylığı ile ilgili konuşan Vedat Özdenizer, “Kendi ekibimle yaptığım toplantılar sonrasıaday olmam konusunda büyük bir baskı gördüm.Bu benim için büyük bir onurdur. Her partili gibi bende ilçe başkanı olmak tabiiki de isterim.Parti’ nin tüm kademeleriyle uyum içerisinde çalışıp, İzmit’ i en iyi şekilde yöneteceğime inandığım için aday olmayı düşünüyorum. Şimdiden aday olmayı düşünen herkese başarılar dilerim” açıklamalarında bulundu. Selin BECER

Bugün 14:06 TSİ - Siyaset

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