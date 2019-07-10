Körfez Güney Mahallesi’nde yaşadıkları evden İstanbul’a taşınan Yıldız ailesinin küçük kızları Ayşe Yıldız’ın 3 yıl önce bağırsak kanseri olduğu öğrenildi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 3 yıldır tedavi gören küçük kız, önceki gün ağırlaştı ve tüm çabalara rağmen hastalığa yenik düştü. Havaalanında görevli olan baba Osman Yıldız ve Gülsüm Yıldız’ın kızı olan Ayşe Yıldız, memleketleri olan Tokat’ta toprağa verildi. MHP Körfez Belediye Meclis Üyesi Ahmet Topuz’un da yeğeni olan Ayşe Yıldız’ın küçük yaşta ölümü ailede büyük üzüntüyle karşılandı.
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Ayşe Yılmaz hayatını kaybetti
3 yıldan bu yana Kocaeli Üniversitesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören Ayşe Yılmaz(7) hayatını kaybetti
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Yorumlar
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Mert - Nurlar içerisinde uyu güzel kız.
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