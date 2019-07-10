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Ayşe Yılmaz hayatını kaybetti

3 yıldan bu yana Kocaeli Üniversitesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören Ayşe Yılmaz(7) hayatını kaybetti

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Körfez Güney Mahallesi’nde yaşadıkları evden  İstanbul’a taşınan Yıldız ailesinin küçük kızları Ayşe Yıldız’ın 3 yıl önce bağırsak kanseri olduğu öğrenildi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 3 yıldır tedavi gören küçük kız, önceki gün ağırlaştı ve tüm çabalara rağmen hastalığa yenik düştü. Havaalanında görevli olan baba Osman Yıldız ve Gülsüm Yıldız’ın kızı olan Ayşe Yıldız, memleketleri olan Tokat’ta toprağa verildi. MHP Körfez Belediye Meclis Üyesi Ahmet Topuz’un da yeğeni olan Ayşe Yıldız’ın küçük yaşta ölümü ailede büyük üzüntüyle karşılandı. 

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Yorumlar

(1)
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Mert - Nurlar içerisinde uyu güzel kız.

Yanıtla . 3Beğen 10 Temmuz 14:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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