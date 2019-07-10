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Arıtma tesisinden denize bırakılan su kirliliğe yol açtı

Darıca'da Balyanoz Koyu'na arıtma tesisinden bırakılan atık sular denizi kirletirken çevre sakinleri duruma tepki gösterdi
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Gebze Cumhuriyet Mahallesi 2259 Sokak’taki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSU) ait atık su arıtma tesisi, kapasite yetersizliği nedeniyle günün belirli saatlerinde Darıca Balyanoz Koyu’na atık suları boşaltıyor. Evsel atık suların toplandığı Gebze Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki yoğunluk nedeniyle dereye akan atık sular Balyanoz Koyu'nu kirletiyor. İSU yetkilileri, "Kapasite yoğunluğu nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde su kullanımının artmasına bağlı olarak atık su dere vasıtasıyla denize bırakılmakta. Yeni bir havuzun yapılması durumunda bu yaşanan sorun giderilebilir" dedi. Çevre sakinleri ise denizdeki kirliliğe tepki göstererek, "Eskiden burada çeşitli balık türleriyle birlikte ördekler vardı. Şimdi hepsi hızla yok olmaya başladı. Denizdeki kirlilik nedeniyle kimse yüzmüyor, yüzenlerin ise olası bir hastalığa yakalanması söz konusu. Buraya lağım suları boşaltılıyor, bu nedenle kimse denize giremiyor" diye konuştu.

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