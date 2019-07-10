Hürriyet: Desteğinizin sürmesini istiyorum

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP’li geçmiş dönem belediye başkanları, il ve ilçe başkanlarını KYÖD’te teşekkür yemeğinde ağırladı.Düzenlenen teşekkür yemeğine CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, geçmiş dönem Kocaeli İl Başkanı Rıdvan Alkan, Cihat Altınyuva, Keramettin Gençtürk, geçmiş dönem İzmit ilçe Başkanları Saffet Koşar, Remzi Özkan, Mehmet Yıldız, Necdet Çetinak, Alpaslan Seymen, Ruhan Odabaş, İbrahim Aydın, Mehmet Ümit Küçükkaya, kapanan Uzuntarla Belediyesi Başkanı Ömer Hazer, İzmit ilçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut ve İzmit Belediyesi Meclis üyeleri katıldı.
DESTEĞİNİZİN SÜRMESİNİ İSTİYORUM
Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bütün partimize ve parti büyüklerimize seçim döneminde olan çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizin müthiş katkısı oldu. İşimiz daha yeni başlıyor. Aynı birlik ve beraberlikle bütünleşerek, çalışmalarda daha etkin hale gelerek, olası erken seçim için hazır olmamız gerekiyor. İyi bir belediyecilik örneği göstermek için yol göstericiliğiniz çok kıymetli. Desteğinizin sürmesini istiyorum. Başarılarımız ve dayanışmamız daim olsun” dedi. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise yaptığı konuşmada, başarılı bir seçim dönemini geride bıraktıklarını, bundan sonra da her an seçim olabilecek gibi çalışmaları gerektiğini dile getirdi.Selin BECER
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Mert - Ömer Hazer abim her zamanki gibi yine asil ve karizmatik. Partide güzel yerlerde görmek istiyoruz seni.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.