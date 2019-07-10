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Büyükakın, AKP’nin başarısının sırrını açıkladı

AKP’de danışma meclisi toplantılarının ilkini Gölcük’te başlattı. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen danışma meclisinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP’nin başarısının sırrını açıkladı. Büyükakın, “AK Parti’nin göstermiş olduğu başarıdaki en büyük sır teşkilatın gücüdür” dedi.
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AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, danışma meclislerini toplamaya başladı. İlk danışma meclisi Gölcük’te yapıldı. AKP Gölcük genişletilmiş ilçe meclis toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, il yönetimi, ilçe yönetimi, Gölcük mahalle başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yurtdışı programı olduğundan programa katılamadı. İlçe meclisinin divanını, Kemal Yavuz, Emine Turan ve Zafer Aytaç üstlendi.

2023 YILINA KADAR SEÇİM YOK

Toplantıda ilk olarak konuşan Gölcük ilçe Başkanı Çetin Seymen yaptı, “ Biz büyük bir aileyiz.2002 yılında başlayan serüvenimiz 17 yılda Genel Başkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde büyük başarılara imza attı. 31 Martta bu anlayış ile yola çıktık. Sizin çalışmanız ile büyük zaferlerin altına imzamızı atıp Gölcük Belediyesi AK Belediyecilik bayrağını astık. Gölcük, Kocaeli’de oyunu en fazla arttıran ilçe oldu. Bu zaferin mimarı sizlersiniz. 2023 yılına kadar seçim yok. Ellibeş başkanımız ile bu inancın tüm teşkilatlarda daha fazla arttığını gördük” dedi.

OYUNU EN FAZLA ARTTIRAN İLÇE OLDUK

Ali Yıldırım Sezer’in selamlarını ileten Gölcük Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Kadir Özdemir “Dün Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer’i aradım, Teşkilata söylemek istediğiniz bir şey var mı diye sordum. Kocaeli’de oyunu en fazla arttıran ilçe olduk. Bunun en büyük sebebi teşkilatlarımızdır. Bunun için teşkilatlarımıza teşekkür ederim. Uyum içinde çalışmak bu başarıyı getirmiştir dedi.” Sezer’in mesajından sonra Özdemir, Adalet ve istişare duruşundan şaşmadan AK Parti bayrağını taşıyacağız” diye konuştu.

BAŞARININ EN BÜYÜK SIRRI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın , “Toplantılarımız aslında teşkilat ve belediyelerin buluşması için çok büyük fırsat. Bizler vatandaş ile diyaloglar kurup onların şikayetlerini öğrenmiş oluyoruz. Böylece saha neler ihtiyacımız olduğunu öğreneceğiz. Sizler her zaman bizim sahadaki gözlerimiz oluyorsunuz. AK Parti’nin göstermiş olduğu başarıdaki en büyük sır teşkilatın gücüdür” şeklinde konuştu.

GEÇEN ANILAR HAFIZAMIZDA

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Bende sözlerime şehitlerimize rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Aynı zamanda 15 Temmuz yıl dönümü de geldi. 15 Temmuz Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Burada bu sahnede birçok kez sizler ile belediye başkanınız olarak bir araya geldim. Sizler de her daim samimiyetinizle bizlere sahip çıktınız. Her geçen anımızın sizlerin ve bizlerin hafızasında. Ben o günleri hep hatırlayacağım. Gölcük halkına belirlediğimiz bir slogan vardı. Birlikte Başardık. 19 Ağustos depreminde bir daha ayağa kalkamaz denilen şehri ayağa kaldırdık” dedi.

DEĞERLERİMİZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Bugün başka bir kimlik ile karşınızdayım diyen Ellibeş, “AK Parti’nin Kocaeli İl Başkanı olarak karşınızdayım. Benim için büyük bir onur. Biz bugüne kadar partimizin kurulduğu ilk günden itibaren en güçlü desteği Gölcük’ten verme isteği içerisinde olduk. Her daim Cumhur Başkanımıza dik dur eğilme Gölcük seninle dedik. Demekle kalmadık sandığa yansıttık. Ali Yıldırım Sezer kardeşimizi Gölcük Belediye Başkanı olarak seçtik. Bu bir son değil. Daha yürüyeceğiz. Milli ve manevi değerlerimiz için durmadan çalışacağız” şeklinde konuştu.

GÖLCÜK KOCAELİ’YE ÖRNEK OLDU

Her daim Gölcük, Türkiye ve Kocaeli’ye örnek olmuştur diyen Ellibeş, “Belediye Başkanımız teşkilatımızı ve Gölcük halkı bir uyum içerisinde oldu. Bugünden sonra da bu birlik ve beraberliği yansıtmaya devam edeceğiz. Enerjimizi gücümüzü sizden alıyoruz. Sizlerle bugün birlikte olmanın heyecanını yaşıyorum. İl Başkanlığım sürecinde de en güçlü. Desteği Gölcük’ten alacağıma olan inancım tamdır. Birlik ve beraberlik içinde ülkemizin refahı adına 2023 seçimleri adına çalışma sözünü vermenizi istiyorum. Sizleri bir kez daha selamlayıp Allah’a emanet ediyorum.” İfadelerini kullandı. Selin BECER

Bugün 14:45 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

(2)
02

Sema - ilginç ilçe başkanı yok. tamam belediyede masanın bile yerini değiştiremiyorsun amam bu olmadı...her afişe resmini yapıştırmak ile olmuyor. daha fazla itici oluyorsun. müsrifliklerinde bıktırdı...

Yanıtla . 0Beğen 10 Temmuz 17:01
01

Murat - evet başkan teşkilatın değil vatandaşın gücü önemli onun için etrafınızdaki ve teşkilatın içindekileri yiyicileri yani dünyalıkları bir an önce attın gitsin yoksa 2023 anavatan partisi gibi olmayalım ve reis izinden ayrılmayın

Yanıtla . 1Beğen 10 Temmuz 14:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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