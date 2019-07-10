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AKP’li Güney Akmanşen ve Aksoy’u ziyaret etti

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve İzmit İlçe Sağlık Müdürü Nazif Aksoy’u ziyaret eden AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, vatandaşların kendilerine aktardığı sorunları iletti
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AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, bir dizi ziyaretlerde bulundu. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve İzmit İlçe Sağlık Müdürü Nazif Aksoy’u ziyaret eden AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, vatandaşların kendilerine aktardığı sorunları iletti.

EĞİTİM İLE İLGİLİ SORUNLARI ANLATTI

Güney öncelikle İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’i makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Akmanşen ile yapılan istişarelerde eğitim ile alakalı vatandaşların kendilerine getirdiği sorunlar üzerine yapılan istişarelerin kurulacak sağlıklı iletişimler neticesinde daha hızlı çözüme kavuşturulacağı belirtildi. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Güney’in ziyaretine teşekkür etti.

DEVRİMLERE SAHİP ÇIKACAĞIZ

İzmit İlçe Sağlık Müdürü Nazif Aksoy ile bir araya gelen Güney, “AK Parti Cumhuriyet tarihinden bu yana yapılamayan hizmeti iktidarımız süresince yapmaya muktedir olmuştur. Milletimiz artık hastanelerde rehin kalmamakta, ilaç kuyruklarında saatlerini heba etmemektedir. Her şehre şehir hastanesi projesiyle hastane kalitelerimiz Avrupa seviyesinin üzerine çıkarılmıştır. Şimdi bizlere bu devrimlere sahip çıkmak düşer” dedi. İlçe Sağlık Müdürü Nazif Aksoy ziyaretlerinden ötürü Güney’e teşekkür ederken sağlıklı ilişkilerinin devam etmesinden memnun olacağını belirtti.

Bugün 14:53 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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