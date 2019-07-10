Kocaelispor’da sıcak gelişme

Kocaelispor’da, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Üzülmez ve Yönetim Kurulu üyelerinin titizlik ile yürüttüğü transfere engel dosyaların kaldırılması operasyonu devam ediyor. Bu bağlamda, Beşiktaş’ın eski beki Erkan Avseren dosyası da tamamen kapanmış oldu.Avseven ile bir araya gelen Kocaelispor Kulüp Müdürü Anıl Sarıfakioğlu, genç teknik adama ibranameye imza attırdı.