Kocaelispor’da sıcak gelişme

Kocaelispor’da, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Üzülmez ve Yönetim Kurulu üyelerinin titizlik ile yürüttüğü transfere engel dosyaların kaldırılması operasyonu devam ediyor. Bu bağlamda, Beşiktaş’ın eski beki Erkan Avseren dosyası da tamamen kapanmış oldu.Avseven ile bir araya gelen Kocaelispor Kulüp Müdürü Anıl Sarıfakioğlu, genç teknik adama ibranameye imza attırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz