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Marka değerinde 4’üncü marka gücünde 9’uncuyuz

Brand Finance'ın ilk kez Türkiye’deki büyükşehirler için yaptığı marka değerleri ve marka güçleri araştırmasına göre, 131,6 milyar dolar marka değeri ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Kocaeli ise sıralamada 4’üncü, marka gücünde ise 9’uncusu oldu
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Brand Finance ve Curiocity iş birliği ile ilk kez Türkiye büyükşehirleri için yapılan “TURKEY METROPOL 30” araştırması şehirlerin marka değerleri ve marka güçlerini ortaya koydu. Edinilen bilgilere göre, İstanbul 131 milyar 614 milyon dolarlık marka değeri ile zirvede yer alırken bu şehri 35 milyar 458 milyon dolarla Ankara, 24 milyar 229 milyon dolarla İzmir takip etti.

 KOCAELİ DÖRDÜNCÜ SIRADA

Marka değeri sıralamasında ise Türkiye’nin sanayideki başkenti konumundaki Kocaeli, 16 milyar 44 milyon dolar ile dördüncü sırada yer aldı. İlimizi 15 milyar 769 milyon dolarla Bursa, 10 milyar 358 milyon dolarla Antalya, 7 milyar 837 milyon dolarla Konya, 7 milyar 284 milyon dolarla Gaziantep, 7 milyar 244 milyon dolarla Adana, 6 milyar 737 milyon dolarla Mersin izledi.

 MARKA GÜCÜ SIRALAMASI

Öte yandan değerlendirmede kentlerin marka gücü durumu da sıralandı. İstanbul, bu noktada da 100 üzerinden aldığı 88.6’lık puanla marka gücü en yüksek büyükşehir olurken, listenin son sırasında ise 41.4 puan alan Şanlıurfa yer aldı. İzmir 88.1 puanla 2'nci, ise Ankara 82.9 puanla 3'üncü oldu. Kocaeli ise, marka gücü sıralamasında ilk 10 kent arasında yer alma başarısı gösterdi.

 KOCAELİ 9’UNCU SIRADA

İlimiz; 78.4 puanlı Antalya, 76.3 puanlı Bursa, 69.3 puanlı Muğla, 66.7 puanlı Konya ve Trabzon’un ardından dokuzuncu sırada bulunuyor. Kocaeli’nin marka gücü değerlendirmesindeki puanı ise 66.4 olarak açıklandı.

 

 

Bugün 15:08 TSİ - Ekonomi

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