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LİMAŞ’a KSO’dan çevre ödülü

Hayat Holding şirketlerinden Limaş Liman İşletmeciliği, Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 25. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde liman sektörü kategorisinde çevre ödülünün sahibi oldu

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri ile 8 ayrı kategoride ödül verildi. Hayat Holding çatısı altında yer alan ve Türkiye’nin en fazla sıvı kimyasal yük elleçlemesi yapan özel limanlarından biri olan Limaş Liman İşletmeciliği, liman sektörü kategorisinde çevre ödülüne layık görüldü.

 BAL, LİMANI ANLATTI

Limaş Liman İşletmeciliği adına ödülü Stratejik Planlama ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü Dr. Kürşat Bal, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel’in elinden aldı. Bal, “Hayat Holding çatısı altında faaliyet gösteren Limaş, bölgenin en fazla sıvı kimyasal yük elleçleyen liman işletmesidir. Şirketimiz genel kargo, konteyner elleçlemesi ve sıvı kimyasal madde depolama faaliyetlerinde bulunuyor” dedi.

 “ÇEVRE BİLİNCİ ÖNEMLİ”

Limaş olarak tüm ekonomik faaliyetlerimizi gerçekleştirirken sürdürülebilir çevre politikalarımızla ekolojiyi koruyor ve iyileştirici aksiyonlar aldıklarını belirten Bal, şöyle konuştu: “Çevre alanında yaptığımız çalışmaların sektörümüzde örnek teşkil ederek ödüllendirilmesi, Limaş ailesi olarak bizleri mutlu etti ve motivasyonumuzu artırdı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çevre bilincinin artırılması, ekolojinin korunması ve iyileştirilmesi çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

 

Bugün 15:09 TSİ - Ekonomi

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