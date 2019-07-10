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KOTO’nun en önemli paydaşı

Kocaeli Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren il müdürleri, KOTO’nun ev sahipliğindeki toplantıda bir araya geldi. Kocaeli iş dünyasını ilgilendiren gelişmelerin paylaşıldığı görüşmede, görüş, öneri ve talepler de iletildi
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Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), ilgili tüm kurum ve kuruluşları iş dünyasının temsilcileriyle bir araya getirerek, iş insanlarının önünü açmaya devam ediyor. Ticarete doğrudan ve dolaylı etkisi olan tüm kurumların en yakın iş birlikçisi olan KOTO, Kocaeli Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren il müdürlerini ikinci kez KOTO’da bir araya getirdi.

KATILIM YOĞUN OLDU

KOTO Başkanı Necmi Bulut’un, meclis başkanı Akın Doğan ve oda yönetiminin ev sahipliği yaptığı toplantıya; Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman, Kocaeli Defterdarı Dursun Ali Özel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nevzat Gilan, İl Tarım ve Orman Müdürü Nuri Al, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salim Tekoğul, TÜİK Kocaeli Bölge Müdürü Zeki Bostancı, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Musa Aydemir, İl Göç Müdür Vekili Mehmet Erkoç, İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Demirer, KOTO meclis üyeleri ile İl Kadın ve Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri katıldı.

“KOCAELİ’NİN ÖNEMİ BÜYÜK”

Toplantının açılışında konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “İlimiz, ülkemiz ekonomisinin en önemli dişlilerinden birisidir. Sağladığı katma değere baktığımızda, en önemlisidir. KOTO olarak en önemli görevlerimizden biri, bu katma değeri üreten üyelerimizin sektörlerindeki sorunlarının, taleplerinin takipçisi olmak, gerek kamu kurum ve kuruluşları nezdinde, gerek diğer kent dinamikleri nezdinde bu sorunların çözümünü ilk elden ilgililere iletmek ve çözümünü aramaktır” dedi.

“İL MÜDÜRLERİ EN

PAYDAŞLARIMIZDIR”

Bu kapsamda il müdürleri ve kamu yetkililerinin en önemli paydaşları olduğunu dile getiren Bulut, “Kendilerini, üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında her zaman destek aldığımız ve alacağımıza inandığımız makamlar olarak görüyoruz. İlimiz ve ülkemiz adına bu tarz toplantıların yaygınlaştırılması, iş dünyasının talep ve beklentilerinin tartışılması son derece kıymetlidir” ifadelerine yer verdi.

GÜNCEL BİLGİLER PAYLAŞILDI

Başkan Bulut’un konuşmasının akabinde il müdürleri, kurumlarıyla ilgili bilgiler sunarak, iş dünyasını ilgilendiren konularla ilgili açıklamalar yaptı. Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, 2. el otomotiv alış-satış yetki belgesi müracaatlarında son günün 13 Ağustos Salı günü olduğuna vurgu yaparken, emlakçıların ise yılsonuna kadar yetki belgesi alması gerektiğini ifade etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz da, imar affının 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldığı bilgisini verdi. Toplantı, meclis üyelerinin soru, talep ve görüşlerinin paylaşılmasıyla sona erdi.

 

Bugün 15:10 TSİ - Ekonomi

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