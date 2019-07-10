TFF Riva’da yer alan Orhan Saka Konferans Salonu’ndaki kura çekimine Kocaelispor adına Başkan Hüseyin Üzülmez, yöneticiler Bilal Cem Acar ve Recep Haldız, Gölcükspor adına Başkan Hüseyin Çardak, Genel Kaptan Kaan Doğuhan Yılmaz, TFF Sorumlusu Yaşar Şahinöz ve Gölcükspor Eski Genel Kaptanı Adem Ellibeş, Belediye Derince adına Başkan Ahmet Güntepe, yöneticilerden Osman Cömert, Yardımcı Antrenör Mustafa Polat ve Darıca Gençlerbirliği adına da yöneticilerden Uğur Kılıç kura çekiminde yer aldı.
BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ
Çekilen kuraların ardından Kocaelispor ve Belediye Derince 2. Grup’ta, Gölcükspor ve Darıca Gençlerbirliği de 3. Grup’ta yer aldı. Gaziantepspor’un lige girmemesi üzerine 17 takımlı olan 2. Grup’ta sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkat çeken ve İzmitli kaleci Serkan Demirol’u kadrosuna katan Fethiyespor, geçen sezon Van Belediye ile Play-Off finali oynayan Kasımpaşa Erok, yılların kulübü Karşıyaka, Kocaelispor ve Derince’nin rakibi oldu. Temsilciler yaptıkları ortak açıklamada her şeyin sezon içinde belli olacağını, güçlü-zayıf takımı ayrımı yapmanın doğru olmadığını belirttiler. Ahmet AKAY - İstanbul
İşte Gruplar;
- LİG 1. GRUP
- MANİSASPOR
- TİRE 1922 SPOR
- KIZILCABÖLÜKSPOR
- SERİK BELEDİYESPOR
- 68 AKSARAYSPOR
- ERZİN BELEDİYESPOR
- KARBEL KARAKÖPRÜ
- 24 ERZİNCANSPOR
- ARTVİN HOPASPOR
- YOMRASPOR
- YENİ ORDUSPOR
- TOKATSPOR AŞ.
- ÇANKAYA FK
- DÜZCESPOR
- ÇATALCASPOR
- SİLİVRİSPOR
- SULTANBEYLİ BELEDİYE
- ŞİLE YILDIZSPOR
- LİG 2. GRUP
- KOCAELİSPOR
- BELEDİYE DERİNCESPOR
- TURGUTLU
- KARŞIYAKA
- FETHİYESPOR
- KEMERSPOR
- KOZAN BELEDİYESPOR
- PAYASSPOR
- CİZRESPOR
- ELAZİZ BELEDİYESPOR
- AĞRI 1970
- OFSPOR
- FATSA BELEDİYESPOR
- ERBAA BELEDİYESPOR
- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK
- KASIMPAŞA EROKSPOR
- İSTANBUL ALEMDAĞSPOR
- LİG 3. GRUP
- GÖLCÜKSPOR
- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
- ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
- BATMAN PETROLSPOR
- DİYARBEKİRSPOR
- BAYRAMPAŞASPOR
- HALİDE EDİP ADIVAR
- KARACABEY BİRLİKSPOR
- KELKİT BELEDİYE
- MALATYA YEŞİLYURT
- MODAFENSPOR
- MUĞLASPOR
- NAZİLLİ BELEDİYE
- NEVŞEHİR BELEDİYE
- OSMANİYESPOR
- PAZARSPOR
- SOMASPOR
- YOZGATSPOR 1959
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz