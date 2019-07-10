TFF Riva’da yer alan Orhan Saka Konferans Salonu’ndaki kura çekimine Kocaelispor adına Başkan Hüseyin Üzülmez, yöneticiler Bilal Cem Acar ve Recep Haldız, Gölcükspor adına Başkan Hüseyin Çardak, Genel Kaptan Kaan Doğuhan Yılmaz, TFF Sorumlusu Yaşar Şahinöz ve Gölcükspor Eski Genel Kaptanı Adem Ellibeş, Belediye Derince adına Başkan Ahmet Güntepe, yöneticilerden Osman Cömert, Yardımcı Antrenör Mustafa Polat ve Darıca Gençlerbirliği adına da yöneticilerden Uğur Kılıç kura çekiminde yer aldı.

BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ

Çekilen kuraların ardından Kocaelispor ve Belediye Derince 2. Grup’ta, Gölcükspor ve Darıca Gençlerbirliği de 3. Grup’ta yer aldı. Gaziantepspor’un lige girmemesi üzerine 17 takımlı olan 2. Grup’ta sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkat çeken ve İzmitli kaleci Serkan Demirol’u kadrosuna katan Fethiyespor, geçen sezon Van Belediye ile Play-Off finali oynayan Kasımpaşa Erok, yılların kulübü Karşıyaka, Kocaelispor ve Derince’nin rakibi oldu. Temsilciler yaptıkları ortak açıklamada her şeyin sezon içinde belli olacağını, güçlü-zayıf takımı ayrımı yapmanın doğru olmadığını belirttiler. Ahmet AKAY - İstanbul

İşte Gruplar;

LİG 1. GRUP MANİSASPOR TİRE 1922 SPOR KIZILCABÖLÜKSPOR SERİK BELEDİYESPOR 68 AKSARAYSPOR ERZİN BELEDİYESPOR KARBEL KARAKÖPRÜ 24 ERZİNCANSPOR ARTVİN HOPASPOR YOMRASPOR YENİ ORDUSPOR TOKATSPOR AŞ. ÇANKAYA FK DÜZCESPOR ÇATALCASPOR SİLİVRİSPOR SULTANBEYLİ BELEDİYE ŞİLE YILDIZSPOR

LİG 2. GRUP KOCAELİSPOR BELEDİYE DERİNCESPOR TURGUTLU KARŞIYAKA FETHİYESPOR KEMERSPOR KOZAN BELEDİYESPOR PAYASSPOR CİZRESPOR ELAZİZ BELEDİYESPOR AĞRI 1970 OFSPOR FATSA BELEDİYESPOR ERBAA BELEDİYESPOR BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK KASIMPAŞA EROKSPOR İSTANBUL ALEMDAĞSPOR