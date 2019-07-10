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Kocaelispor ve Derince 2. Grup’ta Gölcük ve Darıca 3. Grup’ta

Kocaelispor, Belediye Derince, Gölcükspor ve Darıca Gençlerbirliği’nin 2018-2019 grupları belli oldu. Kocaelispor ve Belediye Derince 2. Grup’ta, Gölcükspor ve Darıca Gençlerbirliği de 3. Grup’ta yer aldı.
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TFF Riva’da yer alan Orhan Saka Konferans Salonu’ndaki kura çekimine Kocaelispor adına Başkan Hüseyin Üzülmez, yöneticiler Bilal Cem Acar ve Recep Haldız, Gölcükspor adına Başkan Hüseyin Çardak, Genel Kaptan Kaan Doğuhan Yılmaz, TFF Sorumlusu Yaşar Şahinöz ve Gölcükspor Eski Genel Kaptanı Adem Ellibeş, Belediye Derince adına Başkan Ahmet Güntepe, yöneticilerden Osman Cömert, Yardımcı Antrenör Mustafa Polat ve Darıca Gençlerbirliği adına da yöneticilerden Uğur Kılıç kura çekiminde yer aldı.

 BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ

Çekilen kuraların ardından Kocaelispor ve Belediye Derince 2. Grup’ta, Gölcükspor ve Darıca Gençlerbirliği de 3. Grup’ta yer aldı. Gaziantepspor’un lige girmemesi üzerine 17 takımlı olan 2. Grup’ta sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkat çeken ve İzmitli kaleci Serkan Demirol’u kadrosuna katan Fethiyespor, geçen sezon Van Belediye ile Play-Off finali oynayan Kasımpaşa Erok, yılların kulübü Karşıyaka, Kocaelispor ve Derince’nin rakibi oldu. Temsilciler yaptıkları ortak açıklamada her şeyin sezon içinde belli olacağını, güçlü-zayıf takımı ayrımı yapmanın doğru olmadığını belirttiler. Ahmet AKAY - İstanbul

İşte Gruplar;

  1. LİG 1. GRUP
  2. MANİSASPOR
  3. TİRE 1922 SPOR
  4. KIZILCABÖLÜKSPOR
  5. SERİK BELEDİYESPOR
  6. 68 AKSARAYSPOR
  7. ERZİN BELEDİYESPOR
  8. KARBEL KARAKÖPRÜ
  9. 24 ERZİNCANSPOR
  10. ARTVİN HOPASPOR
  11. YOMRASPOR
  12. YENİ ORDUSPOR
  13. TOKATSPOR AŞ.
  14. ÇANKAYA FK
  15. DÜZCESPOR
  16. ÇATALCASPOR
  17. SİLİVRİSPOR
  18. SULTANBEYLİ BELEDİYE
  19. ŞİLE YILDIZSPOR

 

 

  1. LİG 2. GRUP
  2. KOCAELİSPOR
  3. BELEDİYE DERİNCESPOR
  4. TURGUTLU
  5. KARŞIYAKA
  6. FETHİYESPOR
  7. KEMERSPOR
  8. KOZAN BELEDİYESPOR
  9. PAYASSPOR
  10. CİZRESPOR
  11. ELAZİZ BELEDİYESPOR
  12. AĞRI 1970
  13. OFSPOR
  14. FATSA BELEDİYESPOR
  15. ERBAA BELEDİYESPOR
  16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK
  17. KASIMPAŞA EROKSPOR
  18. İSTANBUL ALEMDAĞSPOR

 

  1. LİG 3. GRUP
  2. GÖLCÜKSPOR
  3. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
  4. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
  5. BATMAN PETROLSPOR
  6. DİYARBEKİRSPOR
  7. BAYRAMPAŞASPOR
  8. HALİDE EDİP ADIVAR
  9. KARACABEY BİRLİKSPOR
  10. KELKİT BELEDİYE
  11. MALATYA YEŞİLYURT
  12. MODAFENSPOR
  13. MUĞLASPOR
  14. NAZİLLİ BELEDİYE
  15. NEVŞEHİR BELEDİYE
  16. OSMANİYESPOR
  17. PAZARSPOR
  18. SOMASPOR
  19. YOZGATSPOR 1959

 

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