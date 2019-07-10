Kocaeli’de çiftçilere önemli destek

Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (GİOSB) kurulacak olan 60 firmanın yaklaşık olarak 165 bin tonluk sebze hammadde ihtiyacı olacağı tahmin ediliyor. Çiftçilerin sebze ihtiyacının karşılanmasına yönelik salçalık biber, domates, çeşitli konservelik sebzelerin üretimlerinin arttırılması için çalışmalar yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yapmış olduğu çalışmalar sayesinde Kocaeli çiftçisini bu konuda bilinçlendirme ve yetiştiriciliğe yönlendirme faaliyetlerine devam ediyor.

SAHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bu kapsamda alt yapı çalışmaları başlayan Kandıra GİOSB’nin çevresindeki köyler ziraat mühendislerince incelenerek hammadde ihtiyacını karşılamak amacı ile saha çalışmaları devam ediyor. Araştırma çalışmalarında çiftçilere toprak analizi hakkında detaylı bilgiler sunulurken çevreye duyarlı insan sağlığına zarar vermeyen organik biyolojik ilaç ve gübre desteği de sağlanıyor.

150 ÇİTFÇİYE YÜZDE

50 HİBELİ DESTEK

Kandıra GİOSB’de hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla çiftçilere yardım elini uzatan Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 150 çiftçiye yüzde 50 hibeli 350 bin adet salçalık domates, salçalık biber tohum desteği verdi. Destekten yararlanan çiftçilerin, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri tarafından yetiştiricilik alanları incelenerek, teknik danışmanlık hizmeti veriliyor ve gıda sanayisinde kullanılan tarımsal ürünler hakkında detaylı bilgi sunuluyor.